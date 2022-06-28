新华社北京6月27日电 题：交通物流保通保畅工作进展扫描

新华社记者叶昊鸣

受疫情影响，3月份以来，全国交通物流受到较大影响。最近2个多月来，在各地区各部门的共同努力下，我国物流保通保畅工作取得阶段性进展。在27日举行的国新办发布会上，围绕物流保通保畅工作进展，交通运输部有关负责人进行了回应。

交通网络总体畅通，物流指标稳中向好，重点枢纽加快复工达产

累计协调解决货车司机电话反映问题12.5万余项；保障各类重点物资运输需求7.8万余项；会同财税、金融等部门积极推动减税退税降费……交通运输部持续推动物流保通保畅工作，一系列措施密集出台。

“物流保通保畅工作取得阶段性进展。”交通运输部副部长赵冲久说。

赵冲久通过一组数据介绍了当前物流保通保畅的总体情况——

全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭的高速公路收费站和服务区；6月24日全国高速公路货车流量达到748万辆，与2019年同期比增长18.3%。

6月24日，全国铁路货物发送量1077万吨，公路货运量1.16亿吨，主要国际航空口岸货邮运输量2.6万吨，邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件；监测港口完成货物吞吐量3200万吨；预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将分别达到2019年同期的120%、115%、185%左右。

赵冲久表示，下一步，交通运输部将继续加强对重点区域的调度指导，推进货运物流全面复工复产，做好产业链供应链跟踪保障，落地落实各项纾困解难政策，推动建立保通保畅长效机制。

上海物流运输加快复工达产步伐

进入6月份，上海的物流运输恢复情况如何？发布会上，交通运输部运输服务司司长蔡团结从5个方面进行了介绍——

公路交通网络：对外公路动脉畅通，城市内道路无阻隔，104个高速公路收费站、24个高速公路服务区全部对外开放，高速公路货车流量已恢复至疫情前的正常水平；上海港、浦东机场等重要枢纽集疏运畅通。

水运港口：对外水路运输通道保持畅通安全，上海港保持24小时正常作业；6月份以来，集装箱日均吞吐量达12.6万标箱，其中，6月18日上海港单日最高达到14.25万标箱。

民航运输：浦东机场近一周日均保障货班起降232架次，进出港货量9267吨，基本恢复至正常水平，其中，6月18日货物吞吐量首次超过万吨，达到10159吨。

铁路运输：6月1日起上海地区北郊、杨浦、闵行等15个铁路货运站场已恢复常态化运营；6月份以来日均发到1700车左右，较疫情期间增幅30%；6月份共安排4列中欧班列的开行计划，恢复到疫情前一周一列常态。

邮政快递：6月上半月，邮政快递日均揽收、投递共1815万件，已恢复至疫情前9成左右。

多措并举巩固物流保通保畅工作成效

两个多月以来，物流保通保畅工作取得了阶段性成效，主要物流指标持续向好。蔡团结表示，将从多个方面持续巩固拓展物流保通保畅工作成效。

“不得以任何理由对货车进行强制劝返。”蔡团结说，交通运输部要求各地不得随意限制来自低风险地区的货车通行，不得以通信行程卡带*号为由限制货车通行，不得以等待核酸检测结果为由限制通行，不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测，对来自非涉疫地区的货车不得以无通行证为由限制通行。“如出现特殊情况，货车司乘人员健康码是红码，要按照疫情防控要求就地采取措施，同时对相关货车严格进行消毒消杀后，保障货物及时转运至目的地。”

“对于货车司机在路上遇到的一些问题，我们要求在2小时内解决。”蔡团结表示，将依托12328交通运输服务监督热线和专班24小时值班电话，及时收集各地货车司机以及相关部门反映的物流不通不畅问题，持续加强问题督办转办，提高办理时效。

在加快推进物流复工达产方面，蔡团结表示，将持续加强对重点枢纽、重点企业以及长三角、珠三角、京津冀等重点地区的跟踪调度，促进铁路装车上量，保障货车高效通行，提升港口装卸转运和通关效率，增加航空货运能力供给，推进上海及周边地区的邮政快递全面复工达产。

在全力保障重点物资运输方面，蔡团结表示，将聚焦“三夏”农资农机、迎峰度夏能源、外贸等重点物资，指导各地强化运输供需对接，优先放行靠泊重点物资运输车辆船舶，做好汛期公路抢通保通。同时，做好与重点企业的跟踪对接，保障重点产业链供应链上下游企业各项物流需求。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)