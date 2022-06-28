本报记者 廖睿灵

图为六月二十七日，哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司车间内，工人在进行生产作业。

新华社记者 王建威摄

国家统计局6月27日发布的数据显示，今年5月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，增速较上月有所回升，为企业盈利改善创造了有利条件。专家分析认为，受生产物流逐步恢复、产业链供应链逐步畅通推动，工业企业销售状况有所改善。

工业企业生产经营逐步恢复

统计数据显示，工业企业利润降幅收窄。5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2个百分点。前5个月，规模以上工业企业实现利润总额34410亿元，同比增长1%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍，5月份，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，国内疫情防控形势总体逐渐向好，企业复工复产、物流保通保畅有序推进，工业企业生产经营逐步恢复。

营收方面，伴随减税降费、助企纾困政策效应持续释放，工业企业费用负担继续减轻。5月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.56元，较上月、上年同期分别减少0.07元、0.56元。

利润方面，分门类看，5月份采矿业利润同比增长92.2%，延续快速增长态势；制造业利润下降18.5%，降幅较上月收窄3.9个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比降幅均明显收窄。分地区看，随着企业复工复产持续推进，5月份，长三角和东北地区工业企业利润虽同比下降，但降幅较上月明显收窄。其中，上海、江苏、吉林、辽宁利润降幅均较上月收窄20个百分点以上。

超六成行业利润实现增长或复苏

数据显示，5月份，在41个工业大类行业中，有20个行业利润较上月增速加快或降幅收窄，5个行业利润由降转增，合计占比超六成。

具体来看，煤炭、石油等能源行业利润保持成倍增长。5月份，能源保供政策深入实施，能源产品产量保持较快增长，加之价格高位运行，带动煤炭、石油和天然气开采业利润同比分别增长1.16倍、1.26倍。“这两个行业合计拉动规模以上工业企业利润增长9.5个百分点。”朱虹说。

装备制造业利润边际改善明显。随着装备制造重点地区企业复工复产有序推进，物流堵点卡点有效畅通，装备制造业效益状况明显好转。5月份，装备制造业利润同比下降9%，降幅较上月大幅收窄23.2个百分点，是影响规模以上工业企业利润边际改善最大的行业板块，在8个装备行业中，有7个行业利润增速加快、降幅收窄或由降转增。

同时，基本消费品行业盈利继续恢复。“随着市场需求逐步恢复，加之扩内需、促消费政策效应持续释放，基本消费品行业盈利继续恢复。”朱虹说。5月份，在13个消费品行业中，有8个行业利润改善，占61.5%。其中，酒饮料、食品制造行业利润同比分别增长21.1%、7.7%，增速较上月均有所加快；文教工美、皮革制鞋业利润分别增长16.5%、8.7%，利润均由降转增；造纸、纺织、印刷行业利润降幅收窄。

推动工业经济持续稳定发展

朱虹认为，总体看，工业企业效益状况出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固。

如何进一步稳定工业经济？在工信部日前召开的重点地区工业经济运行座谈会和重点企业座谈会上，工信部有关负责人表示，各地区要把提振工业经济放在更突出的位置，统筹做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作，加快推动稳增长政策措施落地见效，着力打通供需循环“堵点”“卡点”，持续打好助企纾困“组合拳”，促进工业经济加快恢复。

为维护工业产业链供应链稳定，一系列政策举措正加快落地。近日，工信部等十一部门共同印发《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知》，提出通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链。

在国新办6月27日举行的新闻发布会上，交通运输部副部长赵冲久介绍，当前，物流货运的产业链供应链服务保障能力稳步提升。“紧盯保供稳链，围绕重点产业链供应链‘白名单’企业、外贸企业及其上下游关联企业的全面复工达产，靠前服务，主动对接，‘一链一策’‘一企一策’，多措并举解决企业生产经营中的实际困难，为企业复工达产提供有力物流服务保障，全力维护产业链供应链稳定。”赵冲久说。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)