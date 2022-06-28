5月份工业企业利润有所改善
2022年06月28日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日公布，5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2.0个百分点。1—5月份，规模以上工业企业利润同比增长1.0%。
5月份，国内疫情防控形势总体逐渐向好，企业复工复产、物流保通保畅有序推进，工业企业生产经营逐步恢复，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，销售状况有所改善，为企业盈利创造了有利条件。
国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，5月份，减税降费、助企纾困政策效应持续释放，工业企业费用负担继续减轻，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用为7.56元，较上月、上年同期分别减少0.07元、0.56元。
《 人民日报 》（ 2022年06月28日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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