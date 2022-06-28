图为工程人员正在拼接聚合巨型不锈钢主结构球形网壳。

黄继明摄（影像中国）

本报江门6月27日电 （记者贺林平）日前，在广东省开平市金鸡镇地下700米的实验大厅内，江门中微子实验中心探测器不锈钢主结构顺利安装完成。

该探测器是江门中微子实验核心探测设备，其不锈钢主结构设计采用直径约41米的球形网壳结构形式。作为探测器的主支撑结构，它将承载直径35.4米的有机玻璃球、2万吨液体闪烁体、2万只20英寸光电倍增管等诸多关键部件。

探测器不锈钢主结构是目前中国最大的单体不锈钢主结构。自立项以来，中国科学院高能物理研究所与设计、生产企业协同攻关，解决了大型不锈钢复杂结构焊接变形问题。

江门中微子实验是由中科院和广东省共同建设的大科学装置，以测定中微子质量顺序、精确测量中微子混合参数为主要科学目标，并进行其他多项科学前沿研究。项目2015年开始建设，计划2023年建成运行，届时将成为国际中微子研究中心之一。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 13 版）

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