人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海南办理首单“零关税”货物贷款抵押

2022年06月28日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报海口电　（记者孙海天）经海关审核同意，海口海关所属洋浦经济开发区海关日前为海南某航运有限公司出具《贷款抵押通知书》，该公司将2艘价值8700多万元的散货轮船作抵押向银行申请贷款。这是《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，海南自贸港企业首次以“零关税”货物成功办理贷款抵押。

　　企业负责人表示，2艘船进口的时候享受“零关税”政策免征税款约2000万元，大大节约了成本。根据公司发展需要，又可以用来抵押做贷款，解决了企业融资问题。

　　据了解，为推进海南自由贸易港建设，财政部、海关总署和国家税务总局联合发布海南自由贸易港进口原辅料、交通工具及游艇、自用生产设备3张“零关税”清单政策，对符合规定的上述清单内进口货物，免征关税、进口环节增值税和消费税。

　　按照海关对“零关税”进口交通工具及游艇、生产设备管理规定，在监管年限内，企业需将“零关税”交通工具或自用生产设备向金融机构办理贷款抵押的，应事先通过“海南零关税进口生产设备、交通工具平台”向主管海关提出申请，并提供海关认可的税款担保，随附“贷款抵押说明”，经海关审核同意后，可按规定办理贷款抵押手续。

　　洋浦经济开发区海关相关负责人表示，洋浦正积极推进制度集成创新，航运要素迅速聚集，航运业市场主体更加活跃。目前，该辖区已有28家企业以“零关税”方式进口34艘轮船，货值30.34亿元。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业强农村美农民富 高质量发展描绘乡村振兴好风景
　　中共中央宣传部“中国这十年”新闻发布会现场。图片来源：国新网 党的十八大以来，粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上；9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列；2021年农村居民人均可支配收入18931元，较2012年翻了一番多，农民生产生活水平上了一个大台阶。…
中国施工企业管理协会：以国家优质工程奖助力企业高质量发展
　　人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）6月26日，中国施工企业管理协会举办的“庆祝国家优质工程奖创立40周年暨2020-2021年度国家优质工程奖颁奖会”在京召开。 中国施工企业管理协会会长郑学选在会上表示，40年来，随着工程建设行业的快速发展，国家优质工程奖评选总量不断增加，范围也逐步扩大到更多的专业领域，体现了企业项目管理、科技创新、绿色节能水平，辐射和带动了企业人才建设、文化建设、诚信建设、品牌建设，也激发了企业争先创优活力，提升了企业软实力和竞争力，让企业发展的路子越走越宽、实力越来越强。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部