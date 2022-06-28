本报海口电 （记者孙海天）经海关审核同意，海口海关所属洋浦经济开发区海关日前为海南某航运有限公司出具《贷款抵押通知书》，该公司将2艘价值8700多万元的散货轮船作抵押向银行申请贷款。这是《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，海南自贸港企业首次以“零关税”货物成功办理贷款抵押。

企业负责人表示，2艘船进口的时候享受“零关税”政策免征税款约2000万元，大大节约了成本。根据公司发展需要，又可以用来抵押做贷款，解决了企业融资问题。

据了解，为推进海南自由贸易港建设，财政部、海关总署和国家税务总局联合发布海南自由贸易港进口原辅料、交通工具及游艇、自用生产设备3张“零关税”清单政策，对符合规定的上述清单内进口货物，免征关税、进口环节增值税和消费税。

按照海关对“零关税”进口交通工具及游艇、生产设备管理规定，在监管年限内，企业需将“零关税”交通工具或自用生产设备向金融机构办理贷款抵押的，应事先通过“海南零关税进口生产设备、交通工具平台”向主管海关提出申请，并提供海关认可的税款担保，随附“贷款抵押说明”，经海关审核同意后，可按规定办理贷款抵押手续。

洋浦经济开发区海关相关负责人表示，洋浦正积极推进制度集成创新，航运要素迅速聚集，航运业市场主体更加活跃。目前，该辖区已有28家企业以“零关税”方式进口34艘轮船，货值30.34亿元。

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