王 观

国家税务总局发布的数据显示，自4月1日实施大规模留抵退税政策以来，截至6月20日，已有超1.6万亿元退税款退到纳税人账上。从年初提出加大留抵退税力度，到全国两会后留抵退税政策实施方案进一步细化，再到4月起新政策正式实施，时间紧、任务重，这1.6万多亿元退税款的到位可谓来之不易。

留抵退税政策是对各类市场主体直接高效的纾困措施，也是稳增长稳市场主体保就业的关键举措。从总量上看，今年的留抵退税政策支持力度更大。近期，我国又明确将7个行业纳入留抵退税政策范围，预计新增留抵退税1400多亿元，预计全年退税达1.64万亿元。这一数值，比2019年至2021年期间累计办理的留抵退税还要高出三成多，可见今年这项政策的力度之大。同时，不仅退还增量留抵税额，存量也会退，留抵退税的政策效应有望实现更充分释放。

从覆盖范围看，今年的留抵退税政策更加精准有效。留抵退税政策从全面覆盖小微企业、重点突出制造业等六大行业，到适时扩围7个行业，体现了我国宏观政策注重保持连续性、稳定性，同时更加精准有效。一方面，继续聚焦支持制造业高质量发展，助力小微企业纾困解难添活力；另一方面，新纳入的7个行业与民生息息相关，精准帮扶这些困难行业，缓解企业现金流压力，也有助于更好稳就业、保民生。政策发力既重视渡难关、复元气，又兼顾谋发展、增动能，为稳住宏观经济大盘提供了有力支撑。数据显示，退税企业经营投入稳中有升，推动退税企业5月销售收入同比增长10.6%，较一季度加快5.2个百分点，增幅比无退税企业高9.6个百分点。

好政策重在落实。今年以来，为进一步落实好新的组合式税费支持政策特别是大规模增值税留抵退税政策，税务部门坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，让“真金白银”以最快速度直达市场主体。下一步，应认真总结经验，继续稳扎稳打推进政策落实。一方面，继续通过加大宣传力度、精准开展政策辅导，确保广大纳税人缴费人知政策、会操作，同时及时完成系统升级、持续优化功能、完善退税流程，不断提升办税缴费满意度；另一方面，应更好依托税收大数据等支持，既及时跟踪分析各地退税数据、掌握留抵退税推进情况，又精准严密防范骗取留抵退税行为、发现风险疑点迅速处置，做到留抵退税管理跟得上、风险防得住。此外，税务部门也可借助税费服务体验师机制、“退税减税意见专线”等，听取多方意见、提升服务质量，算清算好政策落实账。

将原定下半年退还大中型企业存量留抵税额的时间大幅提前至6月底基本完成，让政策效应在上半年集中释放，“提速”后的留抵退税政策助企成效日益显现。眼下，落细落实留抵退税政策的任务依然艰巨、不容松懈，新增的1400多亿元退税款要在7月基本退到位。坚持退好退快、严查狠打两手都要硬，为深入推进大规模留抵退税政策实施保驾护航，就能让市场主体有实实在在的获得感。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)