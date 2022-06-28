白 明 李晓依

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施已近半年。半年来，疫情等因素带来的不利影响对中国经济稳增长造成压力；同时，中国经济面临的国际环境复杂严峻，外部不确定性增大。在此背景下，有观点称RCEP“生不逢时”。笔者认为，RCEP生效实施将极大推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，并将长期逐步释放红利，实现各成员国互利共赢的预期目标。总体看，RCEP的生效实施可谓“生逢其时”。

RCEP将在世界经济应对逆全球化严峻挑战过程中扮演不可替代的角色。首先，作为当今世界最大的制度型开放平台，RCEP的人口、经济总量、贸易额约占全球三成左右，蕴含巨大市场潜力。其次，RCEP将使各成员国90%的货物贸易最终实现零关税；它所采用的累积原产地规则也将使成员国享受零关税待遇的条件进一步放宽。此外，RCEP在贸易投资便利化、扩大服务业开放、简化通关程序等方面大幅降低了成员间经贸合作的门槛。可见，RCEP规则有利于各成员间进行资源跨境优化配置，配置范围更大、效率更高、成本更低。同时，RCEP也将助力各成员国妥善应对逆全球化浪潮，使中国经济的外部环境进一步优化。

RCEP将推动各国互利共赢、建立开放型区域经济一体化发展新格局。RCEP成员之间经济结构高度互补，域内资本要素、技术要素、劳动力要素齐全，各成员有意愿、有条件构建更高水平的区域经济合作平台。随着RCEP进一步实施，各成员的经济联系将由紧密对接转向高度融合。RCEP加快各成员间货物、服务、投资等领域市场准入的进一步放宽，原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等的逐步统一，将促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，拉动区域内消费市场扩容升级，从而实现区域产业链、供应链、价值链高度融合。

RCEP将使国内循环更加畅通，助力形成国内国际双循环新发展格局。RCEP通过构建制度型开放平台，促进国内各产业更充分参与市场竞争，提升在国际国内两个市场配置资源的能力，为国民经济良性循环提供有效支撑。RCEP在为中国企业提供更大发展空间的同时，也使中国市场向其他成员国企业敞开大门。在充分竞争中，中国企业将在“鲶鱼效应”下更快成长，更高水平的对外开放也将对国内创新、改革、发展产生积极作用，推动产业转型升级和经济高质量发展。

RCEP将使国际循环更加稳定，降低外部不确定性对中国经济的冲击。RCEP为区域内各国建立、整合多个自贸协定和自贸伙伴关系，促进了区域内经贸规则的优化，提升了国际循环的稳定性，增强了中国经济应对外部风险的定力。RCEP的生效实施与自贸试验区建设、共建“一带一路”等举措形成合力，推动中国高水平开放步伐进一步加快，使中国经济在适应高质量发展内在要求的同时，更好应对日益错综复杂的国际环境。在服务高水平对外开放、畅通国内国际循环方面，RCEP将继续发挥重要的“稳定器”作用。

长远来看，RCEP红利有望得到进一步释放，为中国构建新发展格局、扩大高水平开放提供更强动能。同时也应看到，RCEP生效实施绝非“一锤子买卖”，不可能立竿见影、一劳永逸。下一步，应继续发挥好对外贸易大国优势，不断优化外贸发展环境，积极培育参与国际合作竞争的新优势，攀登全球价值链中的更高位置，以确保市场主体充分享受到更多的RCEP红利。

（作者分别为商务部研究院国际市场研究所副所长、国际市场研究所助理研究员）

(责编：赵竹青、陈键)