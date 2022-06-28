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30个！中国科协发布2022年科技领域重大问题难题

2022年06月28日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：30个！中国科协发布2022年科技领域重大问题难题

　　27日，在长沙举行的第二十四届中国科协年会闭幕式上，中国科协副主席、中国工程院院士尤政代表中国科协发布“30问”，即10个对科学发展具导向作用的前沿科学问题、10个对工程技术创新具关键作用的工程技术难题和10个对产业发展具引领作用的产业技术问题。

　　据介绍，2022重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题征集发布，重点围绕数理化基础科学、地球科学、生态环境等10大领域，征集到107家全国学会和学会联合体、8家领军企业和企业科协提交的649个问题难题。据了解，与往年相比较，今年学会和领军企业的参与度持续提升。今年推荐单位数量达到115家，比2021年同比增加29.2%，征集到的问题难题数同比增长37.5%。10家全国学会首次推荐，还吸引到华润集团等央企及腾讯公司等行业龙头企业的积极参与推荐。

　　10个前沿科学问题涉及阿尔茨海默病早期诊断、人工智能技术路线和方案的可信可靠可解释、构建未来信息功能器件如何实现原子尺度精准制备和结构调控、新污染物治理问题和挑战等。

　　10个工程技术包括如何突破深远海养殖设施关键技术、煤矿超大量三废(固、液、气)如何实现低成本地质封存及生态环境协同发展、如何创建心源性休克综合救治体系等。

　　10个产业技术问题则提出如何建立细胞和基因疗法的临床转化治疗体系、碳中和背景下如何实现火电行业的低碳发展等问题。

　　2018年以来，中国科协连续5年组织全国学会、企业科协等组织，广泛联系国内外科技组织和专家，征集评选重大科技问题难题，并在每年的中国科协年会上发布。这一活动对进一步激发广大科技工作者好奇心和自由探索热情，引领科技创新趋势和科研攻关方向，服务国家科技创新发展具有重要意义。

　　据了解，下一步，中国科协拟进一步做好重大问题难题发布和宣传，凝练重大问题难题的智库化、科普化成果，组织入选的全国学会召开高层次研讨会，提出推动解决重大问题难题的智库建议，并推动成果应用，包括编撰《面向未来的科技》科普图书等。(记者俞慧友)

(责编：赵竹青、陈键)

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