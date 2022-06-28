原标题：中信银行APP（云闪付版）全新上线 云闪付网络支付平台助力商业银行数字化转型再提速

6月28日，中国银联与中信银行合作开发的中信银行APP（云闪付版）“焕芯发布”。其中，ios版本将率先上线，安卓版本于7月推出。双方按照“统一标识，统一体验，统一接口”的原则，基于云闪付网络支付平台，为用户提供覆盖更全商户、更加优惠、便捷的消费支付体验，支持用户在银联网络超3000万家商户使用。

全新推出的中信银行APP（云闪付版）整合了中国银联与中信银行的优质商户资源和服务场景，集成了云闪付与中信银行APP的二维码支付、线上远程支付、银行卡管理等产品功能，构建了基于云闪付网络支付平台的全方位、场景化金融服务生态体系。

中国银联与中信银行围绕互联网、零售、餐饮、出行等用户生活场景，向中信银行APP（云闪付版）用户先行推出开通首笔支付立减优惠，后续还将陆续推出消费笔笔随机立减、线上线下商户交易满减、乘车码立减等多重优惠，活动涵盖屈臣氏、肯德基、星巴克、中石油、中免等多家全国型头部商户。未来，中信银行APP（云闪付版）将持续升级服务，为用户提供更加便捷、优质、高效的综合支付服务和权益优惠。

中国银联与中信银行的此次合作，基于云闪付网络支付平台共同打造用户共享、场景互通、协同发展的行业合作新范式，不断加强场景化、全流程客户经营业务合作。后续，中国银联将充分发挥云闪付网络支付平台的基础性价值，携手商业银行共同探索构建符合产业发展趋势的网络支付“四方模式”，共同促进支付体系建设，为金融科技高质量发展注入新的活力和内涵，助力商业银行数字化转型，助推银行业移动支付业务发展。

(责编：董童、李源)