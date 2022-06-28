原标题：邮储银行积极开展2022年防范非法集资宣传月活动

今年6月是第十个全国防范非法集资宣传月。根据中国银保监会、中国银行业协会部署要求，中国邮政储蓄银行以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题，积极组织开展2022年防范非法集资宣传月活动，助力营造和谐稳定的金融发展环境。

为确保宣传活动取得实效，邮储银行细化活动方案，明确工作要求，发挥点多面广、覆盖城乡的网络优势，深化建设“线下+线上”“阵地化+集中性”的宣传矩阵，统筹整合宣传资源，积极面向公众普及银行业基本知识、非法集资性质特征并揭露非法集资主要手法等，教育广大群众主动防范风险、自觉远离非法集资，共同守护幸福生活。线下，邮储银行组织各分行依托网点进行阵地化宣传，在符合当地疫情防控政策的前提下，走进村镇、社区、公园、老年大学等地开展宣传活动。线上，邮储银行加强总分联动，通过官方网站、官方微信公众号、新闻媒体等渠道发布防范非法集资金融知识，形成多角度、多形式、多渠道的矩阵式宣传效应。在6月15日防范非法集资集中宣传日，邮储银行各级机构通过各种形式广泛开展宣传，形成集中宣传声势。

邮储银行各级机构积极探索、创新金融知识宣传教育模式，通过防范非法集资短视频、微课堂等群众喜闻乐见的形式普及金融知识，进一步拓展了宣传范围，提升了宣传教育效果。各分行还因地制宜开展了线下特色宣教活动，如北京分行制作宣传教育画册，帮助公众识别常见的金融诈骗陷阱；河北、江西分行联合当地公安机关面向老年客户开展防范非法集资宣传；江苏分行通过警银联动，在地铁上开展反诈主题宣传；广东分行在邮政快递车上张贴宣传海报；青岛分行联合当地主流媒体举办“邮储银行杯·青岛市防范非法集资短视频大赛”，扩大宣传影响力；宁夏、厦门等分行在美食节、博览会开设宣传专区，向社会公众普及金融知识。

与此同时，邮储银行还将防范非法集资宣传教育融入员工行为管理，通过组织学习《防范和处置非法集资条例》等法律法规及典型案例，持续提升员工的风险辨识能力与法律合规意识。上海分行邀请律师面向员工开展“防范非法集资法律风险专题讲座”；安徽分行在线上推出“防范非法集资知识小课堂”并组织专题考试；福建分行在办公电脑发布“防范非法集资宣传月活动”系列屏保图片，教育员工防范和抵制非法集资。

下一步，邮储银行将继续做好防范非法集资宣传教育，推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化，践行好金融为民的初心使命，为建设和谐稳定的金融环境贡献力量。

(责编：曹淼、李源)