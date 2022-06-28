原标题：唯一场景加持！ 卡萨帝：做用户美好生活的连接者

自2021年6月25日踏上场景品牌新征途，卡萨帝已经经过了一年的历练与磨砺，能够交出什么样的答卷？卡萨帝给出了答案。

6月25日，主题为“家无界·爱不凡”的2022年卡萨帝思享荟在重庆举行。唯一获得场景加持的高端品牌卡萨帝在2021年释放出了巨大的增长潜力。在继续蝉联高端份额第一的基础上，2021年实现了40%的高增长，收入达到129亿元。同时，根据2022年Q1的最新数据显示，在整体行业零售额下降16.9%的背景下，卡萨帝再次实现32.3%的高增长。持续的高增长让外界看到：换道场景后的卡萨帝能够有效应对外部变化，交出逆势增长的成绩单。

在本次思享荟上，卡萨帝通过融入三翼鸟品牌，全面地诠释了“家无界”的主题——为用户带来了打破空间边界、创造生活无界、享受生态无界的美好生活体验。现场，通过智慧客厅、智慧厨房、智慧卧室、智慧衣帽间、智慧浴室5大场景展示了用户一整天的品质生活。可以看到，卡萨帝不只是做到了产品连接，而是通过唯一的场景加持，实现了与用户美好生活的深度连接。

WGSN设计机构发布的《2023-2025高端家居空间趋势报告》显示，消费者更加向往舒适、安逸的生活方式，同时希望将科技和生活无缝融合，看不到科技却能享受舒心、平静的智能生活。这些如何才能实现？这次，卡萨帝就在重庆给出了样板。

6月25日15:00，来到重庆悦来国际会议中心，就能看到卡萨帝在300㎡的舞台上，为用户搭建了一个真实的家。在舞台上的衣帽间、厨房、浴室、卧室、客厅等熟悉的家庭场景中点缀着卡萨帝鉴赏家套系，但这次卡萨帝带来的不只是高端家电的单一物理功能，而是迭代场景后，给用户带来的高品质的美好生活。

这种生活到底有什么不一样？现场邀请到总台央视主持人撒贝宁、月亮姐姐，卡萨帝思享家孙茜等，真实体验卡萨帝的“家生活”。

第一幕，早安晨之美。《2021年高净值人群身心健康调研报告》显示，48%的中国高净值人群感觉目前的生活节奏过快，他们希望每个清晨都能优雅、精致地出门。高净值人群的这些需求，也是卡萨帝要展示的方案：舞台上，伴随着一阵舒缓的轻音乐，灯光渐亮、窗帘缓缓拉开，女高管马总在空气清新、温度适宜的卧室中醒来，智慧云镜已经为她开启最爱的晨间唤醒瑜伽课程。随后，闺蜜孙茜到访，两人为即将参加的活动挑选衣物。在智慧衣帽间的智慧云镜前，两人仅花了1分钟就完成了服装搭配。在经过10分钟“醒衣”护理后，两人的丝巾和礼服焕然一新，连轻微的压痕和折痕都被抚平。孙茜不禁向闺蜜感慨：“原来你的生活是因为有卡萨帝才从有变优的啊！”

第二幕，赏心悦目的家。《2021年中国高净值人群理想居所调查报告》显示，智能家居带来的主动服务契合了高净值人群需求，但黑、白、灰等家居色调在家居装修中采用的比例下降，他们更渴望拥有自然与温馨的居家氛围，喜欢回归生活本质的简约风、绿色系等。就像在卡萨帝的智慧场景中，回家时智能锁主动识别主人并开门，家居空间内温度适宜、灯光渐亮。进了家门，青绿色的鉴赏家套系映入眼帘，有零距离嵌入橱柜的冰箱、平嵌进橱柜的洗衣机、与家居环境风格匹配的空调、冰吧，无界美学此刻不只是赏心悦目，还有一份独享的静谧。

第三幕，悠闲下午茶。在智慧客厅里，开心麻花中的“小两口”度过了愉快的下午。即便是面对突然到访的同事、长辈和闺蜜，和临时加班的任务，也能把下午茶时光安排得井然有序。加班写稿时，客厅的空调、灯光会主动调整好工作模式。从冰吧中拿出常备的饮品招待客人，同时空调能根据不同人需求调整不同温度、湿度等模式。还能对着智慧电视和闺蜜K歌、打游戏，切换到运动界面跳毽子操，一起舒展筋骨。

第四幕，美味晚宴。做晚饭难免手忙脚乱，在卡萨帝智慧厨房却能游刃有余。舞台上，月亮姐姐在厨房中一边等待牛油果炖燕窝出炉，一边在冰箱大屏为家人选择营养食谱。想煲一锅好燕窝需要不断调整火候，而月亮姐姐之所以能这么悠闲，是因为煲燕窝时灶具能自动调节火力，全程不需要看守，炖好即停，营养不会流失。再加上净水机中接出的天然矿泉水，冰箱里储存的新鲜好食材，完全不用担心煲不出一锅好燕窝。

第五幕，悠然入梦。享受完一顿美味的晚宴，月亮姐姐一家准备洗漱休息了。卡萨帝智慧浴室根据全家人的洗浴习惯，提前准备水温、水量适宜的热水，七星级净水洗避免孩子皮肤过敏，为家人洗去一天的疲倦。对睡前护肤很重视的她，从冰吧取出护肤品，躺在床上随口一声“熄灯”，智慧卧室就会开启睡眠模式，窗帘关闭、灯光渐暗，智慧枕开始监测睡眠状态，并联动空调和加湿器根据睡眠曲线调节温湿度，让全家人安心入梦。

由此可见，在卡萨帝布局的场景中，用户从晨起到安睡，每天的生活都能得到更贴心、主动地服务和照料。有了这些场景的加持，卡萨帝不再是冷冰冰的高端家电，而是懂生活、知冷暖，主动连接用户的美好生活。

与传统家电只提供物理功能不同，卡萨帝如今通过主动服务，为用户提供一站式高端智慧体验，让用户生活更舒适、便捷。那么，这些体验又是如何实现的？正如海尔集团高级副总裁、海尔智家总裁李华刚所说：“卡萨帝和三翼鸟结合起来，我们开启了家无界的美好生活。”这里说的“无界”，可以从空间无界、生活无界和生态无界找到答案。

第一，打破空间边界——让智慧生活尽在掌握。不拘泥于空间的限制，在卡萨帝落地的三翼鸟场景中，做到了家电与家、人与家、家与生活无缝连接。凭借创新的嵌入式科技，卡萨帝推出了成套嵌入式家电，实现了家电与家居的融合，满足了用户一体化装修需求。

同时依托三翼鸟智慧平台，卡萨帝实现套系家电、智慧场景之间的深度交互，让全屋智慧可以跨空间实时管理、智家大脑可以自主决策。自此，家不再被墙体、动线所割裂。在客厅追剧正酣却到了饭点？用手一划就能把节目投放到厨房冰箱，一边做饭一边开心追剧；洗完澡在浴室吹头发，热水器检测到客厅温度偏低，会主动询问“是否需要调高客厅空调温度”预防着凉。总之，客厅、厨房、浴室等各个场景可以打破空间的边界，相互融合，让用户家庭空间不再被界限割裂。

第二，创造生活无界——让美好生活持续迭代。不同于传统智能家居被动接收指令执行，卡萨帝实现了全屋主动服务、个性关怀，为用户打造真正“懂生活、知冷暖”的家，提供管家式服务。下班回家门锁自动识别开门、进屋空调自动调整到你喜欢的模式、热水器按照你习惯的温度开始备水、坐到沙发上电视会自动播放未看完的节目。家中有老人？浴室可配套定制安全设施。喜欢健身？阳台可打造专属健身空间，不同人群各类需求全满足。这个家还可以自主学习持续升级，让场景持续迭代，如居家期间智慧阳台为用户云升级56℃杀菌场景、智慧厨房能根据健康数据更新更适合你家的食谱等等，让生活永不过时。

第三，享受生态无界——让衣食住娱触手可及。随着卡萨帝与三翼鸟的深度结合，家电、家居、家装的行业界限正在被进一步打破。实现了从上游到终端的全流程定制化服务能力。以焕新智慧家为例，卡萨帝整合家装建材、橱柜改造等多方资源，带来送装、设计、局改全周期在内的一站式场景服务。目前，在三翼鸟平台上，有2万多个设计师、1万多个用户管家、2千多个生态方，共同为用户按照行业领先的标准，提供全流程可视的家电、家装、家居、家生活等服务。

2021年，卡萨帝融入三翼鸟场景带来的高质量增长已经有目共睹。今天，卡萨帝与三翼鸟的融合，又给用户带来“家无界”的美好生活体验。未来，随着被越来越多的用户认可与选择，也会给卡萨帝的发展带来更广阔的想象空间。

(责编：曹淼、李源)