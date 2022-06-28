人民网北京6月28日电 （记者王仁宏）近期，水利部组织完成了2021年度全国水土流失动态监测工作。结果显示，2021年度我国水土流失面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”态势进一步巩固，水土流失状况持续向好，生态环境继续改善。

从全国看，2021年全国水土流失面积267.42万平方千米，占国土面积（未含香港、澳门特别行政区和台湾省）的27.96%，较2020年减少1.85万平方千米，减幅0.69%。

全国水土流失面积中，水力侵蚀面积为110.58万平方千米，占水土流失总面积的41.35%，较2020年减少1.42万平方千米，减幅1.27%；风力侵蚀面积为156.84万平方千米，占水土流失总面积的58.65%，较2020年减少0.43万平方千米，减幅0.27%。

从总体格局看，我国水土流失由西部向东部逐步减轻，东、中、西部水土流失面积均有所减少，西部地区减少量大，中部和东部地区减幅大。监测显示，2021年，西部地区水土流失面积为224.73万平方千米，占其国土面积的33%，较2020年减少1.20万平方千米，减幅0.53%。中部地区水土流失面积为28.81万平方千米，占其国土面积的17%，较2020年减少0.43万平方千米，减幅1.45%。东部地区水土流失面积为13.88万平方千米，占其国土面积的13%，较2020年减少0.22万平方千米，减幅1.60%。

从重大国家战略区域看，水土流失面积年度减幅均高于全国平均水平，京津冀地区、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展规划区等重大国家战略区域水土流失状况继续好转。2021年，京津冀地区水土流失面积较2020年减少1.68%，是全国平均减幅的近2.5倍。长江经济带减幅为1.32%；黄河流域生态保护和高质量发展规划区减幅为1.03%，其中西北黄土高原减幅达到1.40%。与2011年第一次全国水利普查结果相比，京津冀地区、长江经济带、西北黄土高原水土流失面积分别减少16%、13%、13%，水土流失状况明显改善。

从国家级水土流失重点防治区看，40个国家级水土流失重点防治区水土流失面积较2020年减幅为0.67%，其中，17个国家级水土流失重点治理区减幅达1.19%，是全国平均减幅的1.72倍，其中永定河上游治理区减幅最大，为1.63%，西辽河大凌河中上游治理区减幅最小，为0.79%。23个国家级水土流失重点预防区减幅为0.42%，水土流失重点治理及生态保护修复效果进一步显现。

从国家重点生态功能区看，25个国家重点生态功能区水土流失面积均有所下降，总水土流失面积占其国土面积的27.87%，较2020年减少0.48万平方千米，减幅0.45%。其中，桂黔滇喀斯特石漠化防治生态功能区减幅最大，为1.46%，总体来看，国家重点生态功能区生态环境状况稳中向好。

同时，监测成果显示，我国水力侵蚀呈明显流域分布，风力侵蚀呈明显区域分布，大江大河上中游地区特别是长江上游和黄河中游水力侵蚀尤为集中。其中，全国水蚀面积有八成分布在大江大河流域，六成分布在上中游地区，超四成集中在长江、黄河上中游。我国风力侵蚀主要分布在北方风沙区、青藏高原区和东北黑土区，其中北方风沙区集中了八成的全国风力侵蚀面积。

水利部相关负责人表示，“十四五”和今后一个时期，水利部将会同有关部门，围绕改善生态环境、保护耕地资源、助力乡村振兴，打好水土流失“控增、减量、降级”组合拳。将人为扰动作为“控增”的重点，严控人为水土流失。将林草地作为今后水土流失面积“减量”的重点，加强保护修复，提高中覆盖及以下林草地植被盖度，充分发挥林草地水土保持功能。把坡耕地和侵蚀沟作为水土流失强度“降级”和重点治理的主战场，加快推进重点地区坡耕地整治，突出抓好黄河多沙粗沙区特别是粗泥沙集中来源区综合治理，大力开展高标准淤地坝建设，加大东北黑土区耕地侵蚀沟治理力度。全面强化流域治理管理，一体化推进山水林田湖草沙系统治理，不断提升水土流失科学防治水平。

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