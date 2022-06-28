新华社北京6月28日电 涉企违规收费专项整治行动全国电视电话会议28日在京召开。工信部副部长徐晓兰表示，将开展涉企违规收费专项整治行动，全面排查交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会等领域涉企违规收费问题，坚决整治涉企“三乱”行为。

会议强调，各地区、各部门要聚焦重点领域分别制定详细周密的行动方案，坚决整治涉企乱收费、乱罚款、乱摊派。重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为。

会议要求，各地区、各部门严格遵守专项整治时间节点，扎实完成各阶段工作任务。加强督导检查，将整治情况和成效作为全国减轻企业负担综合督查和企业负担调查的重要内容，搜集企业对违规收费问题的反映，跟踪专项整治行动的成效，推动问题解决。强化协同配合，层层压实责任，形成上下联动的工作格局。

国务院减轻企业负担部际联席会议办公室设在工信部。各省（区、市）减轻企业负担领导小组（联席会议）负责同志，国务院减轻企业负担部际联席会议成员单位，商务部、人民银行、民航局及国家铁路集团有限公司有关同志以视频形式参加会议。

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