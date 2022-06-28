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中国证监会、香港证监会：互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始

2022年06月28日22:14 | 来源：新华社
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中国证监会、香港证监会28日宣布，互联互通（内地与香港股票市场交易互联互通机制）下的ETF（交易型开放式基金）交易将于2022年7月4日开始。

中国证监会、香港证监会发布的联合公告显示，两地监管机构在ETF纳入互联互通的准备工作上通力合作。目前，相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统已准备就绪。

与此同时，中国证监会、香港证监会已就ETF纳入互联互通涉及的跨境监管合作、投资者教育合作等安排达成共识，双方将继续做好ETF纳入互联互通投资者教育和投资知识传播工作，加强执法合作，打击各类跨境违法违规行为，及时妥善处理重大或突发事件，维护互联互通正常运行秩序，保护投资者合法权益。

联合公告还显示，两地交易所、证券交易服务公司及登记结算机构应当依法履行互联互通各项职责，组织市场各方有序开展ETF纳入互联互通相关业务。证券公司(或经纪商)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的差异，审慎评估和控制风险，理性开展互联互通相关投资。（记者刘慧）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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