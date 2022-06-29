本报石家庄6月28日电 （记者徐运平、史自强）28日，为期3天的2022年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会（简称“廊洽会”）圆满落下帷幕。

本届大会成果丰硕，一批支撑力大、功能性优、导向性强的大项目、好项目在会上签约。在河北省农业对外招商引资洽谈会暨项目签约仪式上，共签订15个招商引资合作项目协议或意向，引进外资额约10亿美元；在中科院重大科技成果转化合作对接会上，天俱时工程科技集团有限公司、香河东方电子有限公司等10家企业与中科院进行了线上签约；在中国国际地理标志品牌合作大会上，河北鲜鲜农产股份有限公司与新加坡尚合兴私人有限公司的1000吨晋州鸭梨、晋州皇冠梨出口合作，河北华源辣业有限公司与日本片冈物产株式会社的辣椒出口合作等7个合作项目线上签约。该批重点项目落地，为河北省经济社会高质量发展蓄势增能。

本届廊洽会通过“现场参会+网络直播+视频会议连线+线上虚拟展馆”的形式举行，除开幕式、招商签约项目展示等5项综合性活动外，还聚焦区域合作、产业对接、创新发展、国际交流、招商推介等5个重点合作领域，组织了46项专场活动。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 13 版）

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