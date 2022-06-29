齐志明

推广应用绿色技术装备，对流通设施进行节能改造，这些促进绿色物流发展的措施可以加快实施，更好地推动生产生活方式向绿色低碳转型

今年“618”促销期间，不少消费者发现，快递包裹更“绿”了：有的原箱直发，有的使用拉链箱、循环箱发货，有的包装盒是由可回收、再利用材料制成的牛皮纸箱。在包装的“减量”和“循环”上做文章，这是我国绿色物流加速发展的一个缩影。

提升物流绿色化水平，是建设现代流通体系的题中应有之义。绿色物流涉及仓储、包装、运输、配送等环节，由生产者、销售者和消费者共同参与。近年来，我国绿色物流呈现较快发展态势，各地加快建设绿色物流仓储园区，物流企业推广使用新能源车，电子运单基本实现全覆盖，电商快件不再二次包装率超过70%，瘦身胶带封装比例接近100%。

同时应看到，发展绿色物流还有不少空间和潜力。比如，目前一些大型电商平台试点投放共享快递箱，但数量还相对有限；快递末端公共服务设施开始建设，但是面临缺少预留场地、使用效率低、成本高等问题。推广应用绿色技术装备，对流通设施进行节能改造，这些促进绿色物流发展的措施可以加快实施。

瞄准重点环节，推动流通全过程降耗减排。在包装环节，引导电商企业、快递企业优先选购、使用获得绿色认证的快递包装，促进快递包装绿色转型。鼓励企业使用商品和物流一体化包装，更多采用原箱发货，大幅减少物流环节二次包装。推广应用免胶纸箱、可循环配送箱等快递包装新产品，鼓励通过包装结构优化，减少填充物使用。在运输配送环节，扩大新能源车使用规模，加快探索发展无人仓、无人分拣、配送机器人、智能配送站等全流程无人配送业务，大幅节约资源能源。

加强科技创新，打造智慧低碳供应链。目前，有的物流企业充分利用大数据与调度算法优势，优化仓储网络规划，精确货物到达时间，避免车辆集中到达、减少车辆等待时间。未来可进一步利用科技创新手段提升流通各环节各领域数字化水平，丰富物联网、云计算、大数据等技术应用场景，打造绿色化、智能化、信息化的物流产业链。上下游企业加强科研协同合作，加大新能源、新材料以及节能技术的研发力度，推广绿色物流技术装备。

完善各层级物流服务网络，构建便捷高效物流服务体系。推动流通节能降本增效，需强化物流基础设施互联互通和信息共享。一方面，围绕产业集聚区和消费集中地，加快推动绿色物流园区、物流中心、配送中心等建设，对接国家物流枢纽，提高一体化、集约化物流组织服务能力；另一方面，依托商贸、供销、交通、邮政快递等城乡网点资源，完善县乡村快递物流配送体系，加快快递末端公共设施建设，创新绿色低碳、集约高效的配送模式，大力发展集中配送、共同配送、夜间配送等。

期待各方共同努力推动绿色物流企业快速成长，加快提升行业服务水平，更好地推动生产生活方式向绿色低碳转型。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)