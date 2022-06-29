金 言

打造更多“隐形冠军”，不仅有利于企业增强抵御风险能力、持续发展壮大，也有利于不断提升产业链供应链现代化水平，推动我国加快迈向制造强国

习近平总书记强调，推进科技创新，要在各领域积极培育高精尖特企业，打造更多“隐形冠军”，形成科技创新体集群。

前不久，一家以缝纫机旋梭产品为主业的中小企业负责人告诉记者，尽管今年不少中小企业受疫情等因素影响经营压力较大，但他们却“活得很坚挺，甚至风生水起”，前5个月产值同比实现两位数增长。

在复杂严峻的发展环境中站稳脚跟、活出精彩，这家企业靠的是专注和坚守。几年来，企业专注于生产半径不超过2厘米的小小旋梭，逐步成长为业内的“隐形冠军”，为90%以上的缝纫机整机厂提供配套，产品远销50多个国家和地区，全球市场占有率达到40%。企业负责人感触颇深：“把一米宽的市场做到一百米深，就算遇到再大的风浪，也能从容不迫、处变不惊。”

“一米宽”和“一百米深”道出了中小企业稳步发展的关键。量大面广的中小企业分布于产业链上的不同细分领域，只要埋头苦干、精耕细作，不断拓展产业深度，就能形成独特竞争优势，持续收获市场青睐。以这家旋梭制造企业为例，为了避开同质化竞争的“红海”，逐步从卖产品转向产设备、定标准。如今在其厂房内，加工设备里没有“大路货”，核心设备几乎全由企业自主研发制造。坚持不懈追求创新，助力企业牢牢锁定了高端市场，在相对“狭窄”的产业领域中拓展出更大发展空间。

前后历时8年，武大吉奥终于攻克天空地遥感数据高精度智能处理技术；连年将销售收入的15%投入研发，湖北科峰传动在减速机细分市场占有率超过80%；深耕零部件行业10余年，宁波巨隆机械建成世界上最大的自行车脚踏板生产基地……近些年表现突出的中小企业，无不具备心无旁骛干实业、凝神聚气搞创新的特点。据工信部统计，目前全国4762家专精特新“小巨人”企业中，超五成年研发投入在1000万元以上，超六成处于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上，超八成进入了战略性新兴产业链，平均研发强度达到10.3%。

今年以来，外部不稳定性不确定性增加，全球产业链供应链面临重构。打造更多“隐形冠军”，不仅有利于企业增强抵御风险能力、持续发展壮大，也有利于不断提升产业链供应链现代化水平，推动我国加快迈向制造强国。

通往“隐形冠军”之路艰苦漫长，考验着广大中小企业家的意志和定力。像四川极米科技，成为智能投影产业领军者，靠的是近10年的专注与坚守。又如广州明珞装备，即便面临资金短缺也坚持开展技术攻关，最终实现国产替代，成功跻身顶级车企供应链。一个个成功案例反复证明，企业只有心无旁骛、长远打算，以恒心办恒业，才能赢得市场的认可、时代的馈赠。

打造更多“隐形冠军”，也要各地区各部门共同发力、形成合力，通过制定分层分类的扶持政策、完善服务体系建设等一系列举措，为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务，为企业长远发展保驾护航。

今日中国，超大规模市场、完备产业体系为“隐形冠军”孕育了肥沃的生长土壤。广大中小企业奋力拼搏，相关部门加大帮扶，一定会有更多企业脱颖而出，迈向一流。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 18 版）

(责编：杨光宇、袁勃)