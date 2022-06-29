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前5月全国社会物流总额128.8万亿元

2022年06月29日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京6月28日电　（记者杜海涛）记者从中国物流与采购联合会获悉，1-5月，全国社会物流总额128.8万亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3.0%转为增长0.5%。

　　5月，随着国内疫情防控形势总体改善和稳增长政策持续实施，前期出现的交通受阻问题基本解决，物流保通保畅成效显现，需求有所恢复，物流运行积极变化在增加。

　　从社会物流总额结构看，工业、民生消费物流需求实现恢复增长，进口国际物流需求降幅小幅收窄，在内需改善的同时农业、制造业、民生消费领域物流均呈现积极变化，但进口国际物流需求依然较弱。

　　1-5月，工业品物流总额同比增长3.3%，5月当月增速由负转正，由4月同比下降2.9%转为同比增长0.7%。分行业看，在保供稳价及基建发力下，煤炭等大宗能源物流较快恢复；随着复工复产加快，制造业物流需求扭转下降局面，装备制造业加快回升，汽车、通用设备等行业降幅明显收窄；与生活必需品相关的物流需求较为稳定。

　　1-5月，进口物流总额同比下降6.4%，降幅比1-4月收窄1.2个百分点。当月下降2.0%，降幅收窄5.3个百分点，降幅连续两个月收窄。从进口物流量变化情况来看，5月工业生产需求边际改善，带动部分大宗商品、原材料进口物流。

　　5月以来，物流需求逐步改善，保通保畅政策措施密集出台，助力市场供需有序衔接，物流服务供给稳中趋升。1-5月，物流业总收入4.8万亿元，同比增长5.8%，增速回升0.1个百分点。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)

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