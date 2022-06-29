本报北京6月28日电 （记者王政）记者27日从工信部获悉：随着企业复工复产、物流保通保畅有序推进，中小企业主要效益指标企稳向好。

统计数据显示，5月份规模以上中小企业营业收入同比增长6.8%，增速较4月上升3.7个百分点；利润总额同比下降3%，但降幅较4月份收窄3个百分点。工信部对4.3万户中小企业问卷调查显示，6月份，近五成中小企业有招工需求。

工信部对1317家专精特新“小巨人”企业调查显示，专精特新“小巨人”企业经营形势良好。1-5月，“小巨人”企业营业收入利润率超过10%，远高于规上中小企业。今年以来，86.8%的“小巨人”企业有固定资产投资支出，97.4%的“小巨人”企业有研发经费支出，其中，49.5%的“小巨人”企业研发投入在500万元以上。

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