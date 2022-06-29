本报北京6月28日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的数据显示，5月份，我国债券市场共发行各类债券49102.5亿元。其中国债发行5616.2亿元，地方政府债券发行12076.7亿元，金融债券发行5562.4亿元，公司信用类债券发行7595.4亿元，信贷资产支持证券发行103.9亿元，同业存单发行17726.9亿元。

5月份，银行间债券市场现券成交19.8万亿元，日均成交9895.7亿元，同比增加25.4%；交易所债券市场现券成交3.9万亿元，日均成交2031.9亿元，同比增加61.5%；银行间货币市场成交共计123.9万亿元，同比增加46.7%。

截至5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.74万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.7%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.66万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.4万亿元、占比64.9%，政策性金融债0.9万亿元、占比24.5%。

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