可再生能源发电总装机突破11亿千瓦
2022年06月29日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月28日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉：截至5月底，我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦，同比增长15.1%；其中，常规水电3.6亿千瓦、抽水蓄能0.4亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。
数据显示，1-5月份，全国可再生能源发电新增装机4349万千瓦，占全国发电新增装机的82.1%，已成为我国发电新增装机的主体。发电方面，1-5月份，全国可再生能源发电量达到1.06万亿千瓦时，同比增长16.8%，约占全社会用电量的31.5%。
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
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