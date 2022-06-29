本报北京6月28日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉：截至5月底，我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦，同比增长15.1%；其中，常规水电3.6亿千瓦、抽水蓄能0.4亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。

数据显示，1-5月份，全国可再生能源发电新增装机4349万千瓦，占全国发电新增装机的82.1%，已成为我国发电新增装机的主体。发电方面，1-5月份，全国可再生能源发电量达到1.06万亿千瓦时，同比增长16.8%，约占全社会用电量的31.5%。

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