岳德亮 郭雨祺 王聿昊

联合国全球地理信息知识与创新中心成功落地、民宿发展经验从制定标准到发挥引领作用、居民致富途径多元丰富……位于长三角腹地、太湖南岸的浙江省湖州市德清县，正在以改革为动力、创新为牵引，实现从“量的积累”到“质的跃升”的县域实力之变。

地理信息产业“从无到有”

5月20日，联合国全球地理信息知识与创新中心成立仪式以线上方式举行。该中心是联合国在华设立的首个直属专门机构，隶属于联合国经济与社会事务部，驻地湖州德清。

11年前，当时的浙江省测绘与地理信息局与德清县签约，启动建设地理信息产业园。“从无到有”的地理信息产业使德清实现了从“区域关注”到“行业瞩目”的转变。

在联合国全球地理信息知识与创新中心周边，50多幢产业大楼鳞次栉比。截至目前，德清县地理信息产业营业收入已达250亿元，相关企业已超过400家。

德清县委书记敖煜新说，德清县持续强化创新驱动牵引，创新发展动能加速集聚，为区域经济高质量发展提供有力支撑。“去年，我们县还获得了浙江省首批科技创新工作最高荣誉——‘科技创新鼎’。”

兴起民宿创业热潮

毕业于中国美术学院设计专业的德清姑娘姚荪芳在杭州工作多年后，毅然回到家乡莫干山镇高峰村，自己动手设计，将父亲10多年前建起的宅子改造成了主题民宿“弥宫”。

“这里背靠莫干山，不远处有马场，随手一拍就是好风景。”姚荪芳说，复工一个月以来，民宿已接办两场婚礼、一场求婚仪式。

2007年，来自南非的Grant Horsfield（中文名高天成）在莫干山镇劳岭村开设了名叫“裸心谷”的民宿，吸引不少年轻人前来体验。

随即，来自法国、俄罗斯等10多个国家的投资人前来开设民宿。不少本地人在农村集体经营性建设用地入市等改革的支持下，也纷纷投入民宿创业热潮。

“目前，莫干山镇有民宿800多家。”德清县文广旅体局局长朱海平说，这里从产品设计到供应，再到管家培训，形成了完整的产业链。

下渚湖湿地、上渚山奇幻谷、蠡山沄居度假村……一个个曾经的野外，如今华丽转身为旅游度假热点目的地。

矿山复绿富了村民

“我们这里以前是矿场，村民们就在家门口开采石矿。”洛舍镇东衡村党委书记章顺龙说，但是“破坏式发展就是‘吃掉子孙的饭’”。

果断关停所有矿场，东衡村实施全村土地整治，矿场变成土地资源，废弃矿山和宅基地复垦、集体经营性建设用地入市的结余资金，全部投入村集体企业的建设和发展。

东衡村钢琴众创园吸引了40多家钢琴制造及相关零配件生产企业入驻，仅众创园厂房出租每年就为村集体贡献2000万元。

东衡村党委委员杨建伟说，目前已有2900多个村民成了村集体的“股东”，去年村民年人均纯收入4.6万多元。

“多少篮？好的，你下午两点来拿吧。”在下渚湖街道上杨村，57岁的种植户饶刚正在承包的50亩杨梅林里忙碌，口袋里的手机不时响起。“现在收成一年比一年好，杨梅成了我们家的‘黄金果’。”

曾经的上杨村，放炮开矿是一些村民的主业，村里空气污染严重，一些村民的房屋都被震裂了。痛定思痛，上杨村关闭矿山，复绿美化。环境美了，项目也来了。

去年，上杨村成立了村集体企业德清禺溪旅游发展有限公司，300多户村民每户投资2万元“入股”，当年每户就拿到了股金10%的分红。饶刚不仅是杨梅种植户，也是村集体企业的“股东”，还是村里新引进项目天际森谷山野度假区的员工。

“现在大部分村民的收入更加多元了，有入股村集体企业的分红，有土地山林流转的分红，有就近就业的工资收入。”上杨村党总支书记王方明说，“户户是股东，家家有收益，是我们保底共富的新路径。”

（据新华社电）

(责编：周志华(实习生)、袁勃)