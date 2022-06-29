毛振华、王井怀

新华社天津电（记者毛振华、王井怀）第六届世界智能大会6月24日在天津线上线下拉开帷幕。人工智能作为新兴战略性技术，正在深刻改变着生产、生活方式，成为驱动经济发展与社会进步的重要力量。

近日高温来袭，夏日用电陡增。面对电力需求，在第六届世界智能大会上，国网天津电力展示了一座“虚拟电厂”。

“它串联起分布式光伏、储能设备和可控负荷，自动调节，实现能源供应效益最大化。”国网天津电力营销服务中心产品策划部副主任程宝华说，这相当于新建了一座“虚拟电厂”。

“新一代人工智能技术的应用，将推进先进制造业与现代服务业深度融合。”中国工程院院士周济在大会上说。

近年来，我国人工智能发展取得积极成效。工信部数据显示，截至目前，人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家，产业体系进一步完善、水平稳步提升。

有了科技护航，传统生产制造向着智慧不断迈进。地铁管片是隧道的屏障。走进中交一航局天津地铁11号线一期工程管片生产车间，站在智慧管片管理中心大屏前，整个管片的智能化生产全过程尽收眼底。

管片生产的收面工序如同装修“刮腻子”，是保证管片质量的基础。中交一航局城交公司党委书记臧书哲介绍，由中交一航局研发的智能收面机器人，不但节省一半时间，还解决了在高温高湿环境下因工人易疲劳导致产品出现缺陷的难题。

“我国落地了超2万个5G应用项目，覆盖国民经济超40个大类。”中国联通董事长刘烈宏在会上表示，5G与云计算、大数据、人工智能等数字技术的融合创新，为制造业转型升级提供了工具箱。

作为世界智能大会永久展示基地的中新天津生态城，在场站、管网配备激光气体检测器，为燃气使用各个环节提供无人化管理和安全运维保障；在用户端安装新一代无线远传气体传感器，智能看家、风险预警实时上传。

天津生态城能源投资建设有限公司副总经理赵杨说，智慧燃气背后是“城市大脑”汇聚了建设、环境、医疗等18个领域的数据，做到了“心中有数”。

“如今有了移动支付、网上约车、远程订票、在线选座等，人工智能让生活更便捷、更高效。”在参会嘉宾91科技集团董事长许泽玮说。

人工智能更是在疫情监测、辅助诊断、远程办公、在线教育等应用领域大显身手，成为复工复产的引领力量，促进经济运行逐步趋于正常。

世界智能大会现场还化身“元宇宙会场”。这个虚拟会场由腾讯音乐虚拟世界搭建，采用端云协同革新技术方案，观众进入后能以虚拟形象参会并与他人互动，如同“身临其境”。

南开大学经济研究所所长刘刚认为，在社会价值观和使命驱动下，数字经济发展为提升经济和产业竞争力做出了重要贡献。

会上专家认为，我国发展人工智能的基础设施还不够完善，关键技术领域仍需攻克难关。

安全问题越来越受到重视。“智能科技产业的发展应该建立在安全的计算底座之上。”中国电子信息产业集团有限公司总经理曾毅认为，要把安全贯穿数据治理的全过程。

发展人工智能只有厚积，才能薄发。“我们要深入把握新一代人工智能发展的特点和规律，协同推进技术创新、基础设施、赋能应用和治理体系建设，抢抓人工智能发展机遇，为制造强国、网络强国、数字中国建设提供有力支撑。”工业和信息化部部长肖亚庆指出。

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