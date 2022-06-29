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工行广州分行开展金融知识普及活动

2022年06月29日08:46 | 来源：央广网
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原标题：工行广州分行开展金融知识普及活动

　　为持续提升消费者金融素养和风险防范能力，助力维护消费公平，推动国家应对老龄化、防范化解金融风险等落地见效，工行广州分行近期开展多渠道、多层次、多形式的“普及金融知识 守住‘钱袋子’”宣传教育活动。

　　用知识助力消费者守住“钱袋子”

　　工行广州分行灵活创新方式方法，积极探索重点人群的精准宣传渠道和工具，因地制宜构建综合、科学、高效宣传网络，进一步提升宣教活动的有效性。

　　一方面，工行充分发挥点多面广、具备“工行驿站”和公众教育专区的资源优势，以厅堂微沙龙、现场咨询服务、派发宣传资料等形式做好厅堂内宣教。

　　结合辖内支行区域特点及客群实际，以“进校园、进厂区、进市场、进街道、进乡村、进企业”等形式开展金融知识送教上门活动。同时，该行并依托微信公众号、新闻媒体等渠道，畅通消费者教育宣传“最后一公里”。

　　用科技助力消费者守住“钱袋子”

　　为增强社会公众对电信诈骗的防范能力，工商银行推出了“工银融安e信”、工银智能卫士等反欺诈产品和服务。依托大数据，上述服务能对各渠道转账汇款交易进行即时筛查，一旦发现诈骗涉案账户，即时给予风险提示。

　　工行广州分行向消费者大力推广“全民反诈”APP，为防堵电信网络诈骗提供科技助力。今年以来，该行依托“工银融安e信”平台，通过ATM、网上银行、手机银行、自助终端等渠道布控，共拦截疑似被骗客户转账汇款170笔，涉及金额399.51万元。

　　以反诈手段为消费者守住“钱袋子”

　　据悉，该行加强与公安部门的沟通，实时了解新的诈骗方式和特点，开展行内培训。当网点工作人员发现到店客户存在异常行为时，及时进行甄别、劝阻，避免客户资金损失。

　　今年以来，该行自行通过柜面堵截或与公安机关银警联合堵截电信诈骗16笔，涉及金额245.14万元，收到公安机关表扬信7封，锦旗3面。

　　工行广州分行将始终坚持“以人民为中心”的发展思想，聚焦农民、务工人员、老年人、青少年、残障人士等重点群体个性化需求，持续精准高效开展金融知识宣传普及活动。

(责编：董童、李源)

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