原标题：“科创中国”2022首场会议长沙举办 聚焦服务科技经济融合

作为今年“科创中国”系列会议的“开路先锋”，第二十四届中国科协年会“科创中国”服务科技经济融合高峰论坛27日在湖南长沙举办，围绕如何推动“科创中国”服务科技经济融合的议题，近7000人次线上线下参会交流。

中国科协党组副书记徐延豪出席论坛并致辞表示，中国科协将与地方政府通力合作，不断深化“科创中国”建设。“科创中国”科技服务团要紧紧围绕湖南企业技术需求，扎实推进服务落地；长沙、衡阳等“科创中国”试点城市要细化配套政策、支持方式和落地举措；“科创中国”平台要切实发挥纽带作用，促进科学家和企业家共同携手，加快推动新时代湖南省全方位创新发展。

中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授、“科创中国”智能产业科技服务团首席专家郑南宁致欢迎词说，中国自动化学会牵头组建产业科技服务团，聚专家、聚成果、聚项目，有效推动区域科技经济的深度融合发展。此次论坛是推动湖南省长沙市“科创中国”建设的具体举措，希望广泛汇聚广大科技服务团力量，联通产学研用各界，瞄准湖南产业需求，精准发力，引领湖南经济高质量发展。

主旨报告环节，中国工程院院士、中南大学教授、中国自动化学会副理事长桂卫华，中国工程院院士、湖南大学教授、中国图象图形学学会理事长王耀南，中国工程院院士、中南大学副校长、中国有色金属学会副理事长柴立元，中国工程院院士、湖南省农业科学院院长、湖南省食品科学技术学会理事长单杨等院士专家先后以“碳达峰碳中和与工业智能”“人工智能技术推动数字经济产业发展”“湖南有色金属产业发展与重金属污染防治对策建议”“农产品-食品营养与安全问题分析及对策”为题作报告。

论坛上，中国自动化学会、湖南省企业科学技术协会联合会及企业代表分别作主题发言，介绍相关“科创中国”科技服务团与企业合作的产学融合成果。中国自动化学会、中国图象图形学学会、中国纺织工程学会、中国生物工程学会、湖南企业科协联合会、湖南创新方法研究会等与多家企业签约。中国生物工程学会、中国化工学会学会服务站也正式揭牌成立。

本次高峰论坛是今年“科创中国”系列会议的首场，由中国科协和湖南省政府联合主办，中国科协科学技术创新部、中国科协学会服务中心和湖南省科协共同承办，中国自动化学会、湖南省企业科学技术协会联合会协办。全国学会、地市科协、“科创中国”科技服务团、“双创”示范基地以及湖南重点园区代表现场参加论坛，线上线下参会人数近7000人次。

中国科协表示，下一步将在“科创中国”试点城市(园区)落地5场产业高峰论坛、30场产学融合会议，将科技服务持续引向深入，打造产学研跨界交流的高端平台，助推地方重点产业高质量发展。

据了解，在“科创中国”服务科技经济融合高峰论坛举办之前，中国科协开展“科创中国”科技服务团“入湘行动”，对湖南省征集的涉及机械制造、工程装备、石油化工、人工智能等产业的122项技术需求，组织科技服务团进行全部认领，对其中的79项技术需求开展多轮对接及考察调研，解析解决企业技术需求，推动科技成果转化落地，达成多项合作意向。(记者 孙自法 向一鹏)

(责编：赵竹青、陈键)