原标题：中科院物理所2022公众科学日：线上共享丰盛“科普大餐”

记者从中国科学院物理研究所(中科院物理所)获悉，该所近日举办2022年公众科学日，将精心“烹饪”的“大型实验秀”“怀柔游园会”“某科学的魔术学院”“实验室巡礼”“流言终结者”“院士大讲堂”“科学真下饭”等丰盛“科普大餐”，通过网络直播形式与近百万公众线上共享。

这场关于物理、关于科学的活动以“中二所的奇妙冒险”为主题，旨在通过呈现妙趣横生的科学故事，传播科学知识，传扬科学精神。整个活动从中午12点持续到晚上10点，在“二次元的中科院物理所”直播间10小时不间断全程直播，多个媒体网络平台同步转播。全方位、多视角科普展现，让观众感受科学的魅力。

大型实验秀“聆听分子之声”带来一场奇妙的科学实验秀：红绿灯实验、溴钟反应、银镜反应、滴水点火的烟花秀等等。微观上分子的激情碰撞，产生了宏观上的一场场视觉盛宴，让观众能够透过屏幕去聆听分子的声音。

“怀柔游园会”带领公众探索中科院物理所怀柔园区，观众在实验室科研人员带领下“云参观”单晶薄膜实验站、超快光场实验室、智能软包电池试验系统、强磁场核磁共振测量系统等国内顶尖、国际一流的实验室与测试系统，向社会公众传播怀柔科学城建设的内涵及中科院物理所大科学装置及科研平台设施的建设意义，助力全面提升社会公众科学素养。

在“某科学的魔术学院”环节，科研人员揭示魔术背后隐藏着的科学奥秘：通过魔术表演将看似“不可能”转化成“神奇”；以脑科学视角，从人眼时间分辨率、注意力转移、意识与潜意识等多角度出发，层层深入，带领观众领略“神奇”背后的秘密。

“实验室巡礼”科普活动中，科研人员带领观众探访中科院物理所的国家级和院所级重点实验室：大到两层楼高的角分辨光电子能谱仪、小到精细到纳米级别的微纳加工设备一一展示，既有常用的电池组装，又有奇妙的集群机器人，科学最前沿的神秘面纱也被一一揭开。

“流言终结者”环节，展演者借助生活中各种常见的道具，通过现场实验粉碎生活中的流言，再次向观众证明实践是检验真理的唯一标准。

在第二场大型实验秀“独乐乐，与人乐乐，孰乐”的精彩科学演出中，展演者用特斯拉线圈感受电的奥秘，用盛水的高脚杯展现振动的神奇，用水管制作的排箫……一些似乎“看不见、摸不着”的物理现象被呈现在观众们眼前，表明只要留心观察，生活中的物理知识其实无处不在。

在将直播间人气推向新高度的“院士大讲堂”上，中科院院士、中科院物理所研究员沈保根以“稀土材料”为主题作科普报告指出，稀土作为国家战略资源具有重大经济和战略意义，他还以稀土永磁材料、高频磁性器件、稀土磁致冷材料等为例，着重介绍稀土磁性材料的应用与技术，深入浅出讲解稀土的重要性以及稀土相关技术发展情况。

“科学真下饭”科普活动中，参与嘉宾从各种美食制作的过程中发现其中的科学内涵：爆火的空气炸锅背后是什么工作原理？口香糖竟然可以开椰子？煮鸡蛋的时间长短对鸡蛋会产生什么影响？如何用实验仪器调出一杯巨丝滑的热可可？……在色香味俱全的下饭实验中，为公众揭晓更多生活中的科学奥秘。

中科院物理所表示，该所公众科学日活动旨在为公众提供走近科学、了解物理知识、零距离接触科学研究的机会，也让公众知道科学并不是高高在上、难以触及，而是体现在生活的方方面面。该所希望能用这种公众尤其是青少年越来越喜爱的方式传播科学，吸引公众更广泛和更积极参与，致力于让科学知识真正成为“流行爆款”。

(责编：赵竹青、陈键)