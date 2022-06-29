原标题：南京江北新区在建地下空间综合体项目建设正酣

6月23日，南京江北新区中心区地下空间一期项目开展深基坑逆作法有限空间作业及应急救援演练观摩活动。

活动在地下空间项目基坑地下一层举办，来自江北新区建设与交通局、各建设企业代表参观了深基坑逆作法有限空间作业及应急救援演练视频后深入基坑内部，实地感受了这座深达50.8米的基坑施工面貌。

据介绍，该地下空间项目一区2段开挖最大深度达50.8米，地下共分六层，分别为人行商业、车道停车、地铁站厅、设备管廊与地铁站台层，其中位于该部位的滨江站，是全国在长江漫滩地貌区中修建的最深的地铁车站。

为保障工程质量与施工安全，负责施工任务的中国能建葛洲坝集团成功完成了全国首例逆作法超长超高精度钢管柱与超深超大承载力钻孔灌注桩的施工任务，为国内地下空间建设领域积累了宝贵经验。

项目采用的半顺半逆施工法与有限空间施工安全管理措施，也为地方其他施工企业提供了管理范本。

南京江北新区中心区地下空间一期建设工程位于浦口区万寿路及胜利路之间，沿定山大街两侧。项目占地面积29.66万平方米，规划建设地下建筑面积85.1万平方米，包含12个地块及地块间道路，拟建设地下综合管廊、地下商业、地下停车场、地下公共空间以及地铁4号线、11号线、13号线、15号线区间段落和换乘站点等。项目总投资约131.2亿元，由中国能建葛洲坝集团负责施工任务，计划2023年9月20日完工。(中新社记者 泱波 摄)

(责编：赵竹青、陈键)