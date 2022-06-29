原标题：北京推出三十条举措 为年轻人提供更多就业可能

近日，北京市发布《北京市稳就业专项行动实施方案》，旨在通过30条举措进一步扩大就业岗位、促进高校毕业生就业，以及推动创业带动就业。

在稳岗扩岗方面，北京市既有传统的“职业技能培训补贴”“一次性创业补贴”等系列政策，也有“开发疫情防控相关就业岗位”等新政，相关岗位包括防控一线急需的核酸检测、保洁、消杀、转运、配送、秩序维护等临时性岗位。

此外，北京市正在推进的“一刻钟便民生活圈”也可带来一些新岗位，社会化管理服务专员、家政服务、果蔬零售等社区服务性岗位可以促进劳动力就地就近就业；同时，还拟对符合条件的岗位给予灵活就业社会保险补贴，引导劳动者从事个体经营、网络约车、快递送餐等行业。

为支持高校毕业生创新创业，中关村自主创新示范区将优先承接高校毕业生创业项目，提供低成本加速孵化服务。依托大学生创业板对接创投基金、银行、担保公司等机构，帮助高校毕业生扩大创业融资渠道。北京全市各区对初次租用创业场地的高校毕业生，均可给予场地租金补贴。

北京市还推出了创业培训“启航”计划，将高校毕业生和初创期企业纳入重点支持范围，提升创业培训针对性。通过举办“创业北京”创业创新大赛，挖掘优秀创业项目，搭建资源对接和交流展示平台。同时，鼓励各区集合区域特点制定创业扶持政策，全年实现新增参保创业单位4万户，带动就业岗位20万个。

此外，北京市还支持高校毕业生灵活就业，给予北京生源高校毕业生最长不超过3年的灵活就业社会保险补贴。对本市困难家庭高校毕业生实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，确保对有就业意愿的困难家庭毕业生100%帮扶。对北京地区困难家庭高校毕业生给予每人1000元的求职创业补贴。

同时，北京市持续面向失业人员、农村转移就业劳动力、高校毕业生等重点群体开展免费就业技能培训。按照培训项目、技能等级和实施效果，给予承担任务的机构培训补贴。(中青报·中青网记者 刘世昕)

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