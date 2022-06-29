原标题：90后小伙子回乡卖菱角，成为拼多多细分品类TOP 1商家

夏天到了，餐桌上的素雅小炒“荷塘三宝”悄然上市。拥有洪湖莲子、洪湖藕带、洪湖菱角三个国家地理标志保护产品的湖北洪湖，已进入一片繁忙的采摘期。

刚忙完618大促，湖北洪湖小伙陶杰这两天才稍微轻松了一点。最近两年，他和两位同乡一起，开了洪湖农产品网店，“一不小心”就做成了拼多多上菱角销量Top 1商家。如今，利用气候差异，他们在全国多地租了水塘，让菱角等时令农产品实现“卖全年”。“电商平台拼单量大，只要货源稳定，我们不愁销路。”洪湖“荷塘三宝”全新产业链正在形成。

作为中国农产品上行平台，拼多多发起“寻鲜中国-多多好农货”项目，在全国寻找最新鲜的当季食材，向平台用户介绍各地的“好农货”，活动期间，拼多多将坚持农产品“零佣金”以及“拼购+产地直发”的模式，针对不同农产品品类制定、完善“好农货”标准，并对符合标准的农产品进行资源倾斜。

鱼米之乡湖北洪湖，每年菱角的收获季，就在6月底至10月底。

6月28日清晨快7点，陶杰就开着车来到了菱角塘边，准备收走当天新鲜采摘的菱角。菱角塘内，大片绿油油的菱角叶漂浮在水面，随处可见菱农们忙碌的身影。菱农朱圣国，坐在一米多长的木盆里，麻利地采菱，菱角迅速装满了木盆。每天凌晨3点开始工作，7点多准时收工，“一会儿太阳大了，我们就回家休息。”53岁的他，采菱已经三十多年了。他家有几亩菱角塘，小时候就跟着爸妈一起采摘菱角，后来自己也干了这一行，“但是以前吧，种植分散，完全靠天收，我们村的菱角，始终走不出本地”。

2020年开始，朱圣国与陶杰接触后，签订了长期的采购协议。“他们收购量越来越大，价格也稳定，基本上我们采多少，他们就能收多少。”对于自家有菱角塘的菱农来说，“旱涝保收”是他们最看重的。

采购量稳定后，很多以前养鱼、养虾、种田的农民们，也选择了种菱角。还有赋闲在家的村民，靠着采菱手艺做起了“兼职”，一个熟手一天能采一百多斤菱角，整个收获季，能赚上三四万元，顺利实现了增收。

菱农们在菱角塘里忙碌着，另一边，陶杰公司的仓库里，打包发货工作也紧锣密鼓地进行着。“你看，这些是老菱角，已经清洗烘干过了，口感好、保质期长。”陶杰介绍，目前洪湖菱角刚刚进入收获期，每天拼单量在一两千斤，等到7月之后，拼单量就会看着涨起来了，“销量好的时候，一天就能拼六七万斤，销往全国”。

短短两年时间，做到拼多多菱角销量Top 1商家，究竟有何秘诀？提起这，出生于1993年的陶杰略显腼腆：“产品好是一方面，另外平台流量也大，找好自然流量，生意就慢慢来了。”

听起来容易，但其实陶杰和两个合伙人王新祥、杨光一起，走了很长一段时间弯路。“以前，我们三个人都在外面打工，到了2015年前后，都回家了，又各自开网店，都是在不同的平台，卖的东西也不一样，像我，卖的就是女装。”不同的开店经历，让三人积累了丰富的经验，他们也各有所长：陶杰擅长电商运营，表哥杨光适合多方协调，同学王新祥则负责货源的采集。

起初，他们只在洪湖本地采集货源，“但因为气候原因，洪湖菱角的销售周期比较短，大概只有四个月左右，那其余时间我们也不能闲着呀，所以去年开始，我们到广东一带租了水塘，利用当地气候，将优质的洪湖菱角种子带过去，在当地种植。”如此一来，全年都能采摘菱角，店铺基本实现了菱角的全年销售。两年下来，他们在拼多多开了8家店铺，卖的都是源自洪湖的新鲜农产品，多家店铺拼单量超10万+。

“前几年在电商平台上很难找到菱角的身影，最多在菱角收获季节，人们能在菜场、超市买上一些，但这样的销售走不远，路也不宽。”陶杰说，通过搭建完善的菱角电商供应链体系，依托线上渠道来卖菱角，不仅带动了上下游数百人的就业，也让菱角走上全国人民的餐桌，“消费者爱吃，农民增收，我们也收获满满，还挺有成就感的”。

现在，陶杰和伙伴们意识到，要把菱角产业做大，也不能只依靠售卖菱角鲜果。“新鲜菱角保鲜存在难度，接下来，我们想接触一下食品加工产业，把菱角产业做大做强。”这是三个小伙子下一阶段的目标。

也是在湖北洪湖，当地食品龙头企业湖北华贵食品集团，就是将洪湖源头农产品深加工，线上线下热销全国。28日，在华贵食品位于洪湖市万全镇的自动化藕汤生产车间，一筐筐莲藕通过设备自动清洗、切块、再清洗、杀菌、装袋、灌汤、熬制、杀菌、冷却、观察等环节后，一袋袋藕汤便制作完成。

“仅袋装藕汤，单日加工量是在10万袋以上。”湖北华贵食品集团总经理杨福源说，2017年开始，华贵食品陆续在拼多多上开设了4家网店，“这些产品在拼多多等渠道上均有售卖，反响还不错。为给所有渠道供货，公司每日消耗新鲜莲藕约在50万斤，去年整体实现销售额18亿元”。

此外，华贵食品还研发了真空包装鲜藕、袋装藕汤、袋装泡藕带、野藕汁等产品。杨福源介绍，电商帮忙打开了销路，但只有坚持产品质量为王，生意才能做得长久。“品质好就能打造标杆效应，我们反复来拼单，复购率高，是因为我们卖的都是精挑细选后的产品，消费者只为品质买单。”

据了解，为提升农产品附加值与溢价能力、推动产业良性发展、促进农民稳定增收、助力乡村振兴，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多发起了“寻鲜中国-多多好农货”项目，以节令为轴，在全国寻找最新鲜的当季食材，以“尝鲜直播”等方式，向平台用户介绍各地的“好农货”，总结梳理农产品品牌建设和保护经验，并择机向更多农产区进行推广。活动期间，拼多多将坚持农产品“零佣金”以及“拼购+产地直发”的模式，针对不同农产品品类制定、完善“好农货”标准，并对符合标准的农产品进行资源倾斜。

湖北省洪湖市商务局局长李华学介绍，乘着新电商东风，近年来，洪湖“荷塘三宝”日益受到全国消费者喜爱。以洪湖莲藕为例，目前野生莲藕面积约10万亩，人工种植莲藕面积约20万亩，莲藕年综合产值达50亿元。其中，电商销售占比约五分之一，“近年来，拼多多等电商平台，对推动洪湖莲藕的产业发展起到了较大作用，洪湖莲藕在全国享有盛誉，未来种植面积及产值将努力向全国第一的目标迈进”。（记者 温婧）

(责编：曹淼、李源)