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全国登记在册市场主体达1.59亿户

2022年06月29日19:07 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月29日电（赵文君、徐皓冰）截至今年5月底，全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%。

　　这是记者29日从市场监管总局获悉的。市场监管总局近日开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，统筹发挥计量、标准化、认可、合格评定等要素，帮助中小微企业和个体工商户降低成本，提升产品和服务质量水平。截至目前，全国市场监管部门质量技术帮扶覆盖企业超过1.8万家，其中九成以上是中小微企业。

　　市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，今年三季度，市场监管总局将会同相关部门开展“个体工商户服务月”活动，聚焦个体工商户生产经营需要，为个体工商户提供政策咨询、用工对接、金融支持等各项服务。

　　据介绍，2021年底，市场监管总局建设运行了“全国个体私营经济发展服务网”，为数以亿计的市场主体提供了了解、申请、享受优惠政策的便捷通道，推动各项惠企纾困政策更好落地实施。截至目前，网站日均访问量1031.51万次，日均查询量325.74万次。下一步，将继续完善网站服务功能，整合各方面政策信息资源，着力解决市场主体反映强烈的信息不对称难题。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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