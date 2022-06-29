人民网北京6月29日电 （记者栗翘楚）近日，2022工业互联网产业发展大会暨全国工业互联网平台赋能深度行（烟台站）在烟台开幕。工业和信息化部副部长徐晓兰，山东省委常委、烟台市委书记傅明先，山东省人民政府副省长凌文出席会议并致辞。烟台市委副书记、市长郑德雁主持开幕式。

徐晓兰在致辞中指出，新一轮科技革命和产业变革加速演进，工业互联网日益成为制造业数字化、网络化、智能化创新发展的关键驱动。四年多以来，我国工业互联网取得一系列积极进展，新技术、新产业、新模式、新业态快速涌现，有力推动了实体经济质量变革、效率变革、动力变革。我们要坚决贯彻落实好党中央、国务院关于工业互联网创新发展的决策部署，加快工业互联网体系建设、夯实技术基础、完善产业生态、深化融合应用。

傅明先在致辞中表示，烟台是我国近代民族工业重要发祥地之一，工业经济起步早、基础好。烟台坚持把数据作为重要生产要素，将工业互联网纳入重点产业链培育，通过塑标杆、搭平台等方式，初步构建了多层联动的产业生态，充分激发了工业互联网强劲赋能效应。烟台将坚持推动产业数字化和数字产业化，加速培育新业态，持续突破新技术，大力推进新基建，探索融合新模式，努力打造国际工业互联网先行城市。

凌文在致辞中强调，山东是经济大省和工业大省，拥有门类齐全、基础雄厚、结构完备的产业体系。近年来，山东把工业互联网作为制造业数字化转型的重要基石和关键路径，着力培育智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态新模式，推动融合应用加快向高层次、多领域深化。山东要坚持工业互联网赋能制造业高质量发展主线，从供需两端发力，做好创新、融合、应用三篇文章，努力把山东建设成为工业互联网产业高地、价值高地。

中国工程院院士李培根、邬江兴、刘韵洁、刘合在会上作主旨演讲。中国工业互联网研究院院长鲁春丛作题为“壮大山东工业互联网产业新优势”演讲，提出园区、平台、企业、人才四方面举措建议。中国工业互联网研究院将加快山东分院分中心建设，在技术、标准、创新、人才等方面增强科研力量，助力山东制造业数字化转型。

开幕式上，举行了“工业互联网+双碳”园区、“工业互联网+安全生产”联合实验室、山东工业互联网创新研究院和烟台工业互联网产业学院等启动仪式，山东省工业互联网综合服务平台正式上线，“云行齐鲁 工赋山东”大型融媒访谈栏目签署成立，系列区域项目合作正式起航。

本次大会以“工业互联新机遇 赋能产业新发展”为主题，由中国工业互联网研究院、山东省工业和信息化厅、烟台市人民政府、工业互联网平台创新合作中心主办，烟台市工业和信息化局、烟台经济技术开发区管理委员会、中国工业互联网研究院山东分院、山东省工业互联网协会承办。工业和信息化部有关司局、中国工业互联网研究院、山东省工业和信息化厅、山东省各地市有关领导出席开幕式。

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