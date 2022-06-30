本报记者 徐佩玉

工业是中国最重要的用水部门之一。数据显示，2021年工业用水量1049.6亿立方米，占全国用水总量的17.7%。“十三五”以来，全国万元工业增加值用水量从2015年的58.3立方米降至2021年的28.2立方米，规模以上工业用水重复利用率从89%提高至92.9%。

为坚持节约优先、实施全面节约战略，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门日前发布《工业水效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以实现工业水资源节约集约循环利用为目标，提出了6个方面12项具体任务。

在强化创新应用、加快节水技术推广上，明确制定工业节水装备行业规范条件，发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，制定技术推广方案和供需对接指南，遴选推广一批先进适用的节水技术装备。在强化改造升级、提升重点行业水效上，开展工业绿色低碳升级改造行动，引导金融机构绿色信贷优先支持水效提升改造项目。聚焦重点用水行业，支持企业开展节水降碳技术改造，鼓励有条件的中央企业及园区实施数字化降碳改造，探索建立上下游企业节水降碳合作新模式，推动节水降碳协同改造。在强化以水定产、推动产业适水发展上，严格执行产能置换政策，严控新增产能，依法依规推动落后产能退出，加快先进制造业和战略性新兴产业发展，提高低水耗高产出产业比重，持续优化用水产业结构。

此外，《行动计划》提出要推动高用水企业、园区对已有数字化平台进行升级改造，开展智能化管控、管网漏损监测等系统建设，探索建立“工业互联网+水效管理”典型应用场景，提高数字化水效管理水平。打造水效提升服务领域的专精特新“小巨人”企业，搭建“水效提升第三方服务库”，提升智慧化节水服务能力。

到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年将力争下降16%。重点用水行业水效进一步提升，钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%。工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。工业节水政策机制更加健全，企业节水意识普遍增强，节水型生产方式基本建立，初步形成工业用水与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的现代化格局。

工信部有关负责人表示，《行动计划》的出台，对指导企业减少新水取用量和废水排放量、提升水资源集约节约利用水平、有效缓解水资源供需矛盾和减少水污染和保障水生态安全、促进经济社会全面绿色转型具有重要意义。

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)