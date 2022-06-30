齐 慧

原标题：物流稳中向好支撑经济复苏

近日，由中国铁建电气化局承建的南京南站“四电”改造工程取得重要突破，为推动铁路客货运发展起到重要作用。 周卫民摄（中经视觉）

受多点散发疫情影响，今年3月份以来，全国交通物流受到较大影响。最近2个多月来，在各地区各部门的共同努力下，我国物流保通保畅工作取得阶段性进展，有效支撑了经济复苏。

“目前，全国交通网络总体通畅，全国高速公路和港口航道保持畅通，无临时关闭的高速公路收费站和服务区，干线路网的货车通行过度管控问题总体上得到解决。”交通运输部副部长赵冲久表示。

交通网络总体畅通

数据显示，今年1月份至5月份，山东货运物流主要运行指标持续向好，不仅好于全国平均水平，多项指标还大幅超过疫情前的2019年同期水平，服务支撑产业链供应链能力显著增强。

不仅是山东，全国主要物流指标均呈现稳中向好态势。

截至6月24日，全国铁路货物发送量1077万吨，公路货运量1.16亿吨，主要国际航空口岸货邮运输量2.6万吨，邮政快递揽收3.36亿件、投递3.48亿件。

“6月24日全国高速公路货车流量达到了748万辆，比2019年同期增长18.3%。”赵冲久介绍，预计今年上半年全国铁路、水运、邮政快递货运量将超过2019年同期水平，分别达到2019年同期的120%、115%、185%左右。公路和民航也逐步恢复，货运量将分别达到2019年同期的93%和89%。

此前受疫情影响严重的上海地区，目前对外公路动脉畅通，城市内道路无阻隔，104个高速公路收费站、24个高速公路服务区全部对外开放，高速公路货车流量已恢复至疫情前的正常水平；上海港、浦东机场、白云机场等重要枢纽集疏运畅通。

赵冲久表示，下一步，交通运输部将继续加强对重点区域的调度指导，推进货运物流全面复工复产，做好产业链供应链跟踪保障，落地落实各项纾困解难政策，推动建立保通保畅长效机制，为全面复工复产、稳住经济大盘提供坚强有力的物流服务保障。

在加快推进物流复工达产方面，交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，将持续加强对重点枢纽、重点企业以及长三角、珠三角、京津冀等重点地区的跟踪调度，促进铁路装车上量，保障货车高效通行，提升港口装卸转运和通关效率，增加航空货运能力供给，推进上海及周边地区邮政快递全面复工达产。

在全力保障重点物资运输方面，将聚焦“三夏”农资农机、迎峰度夏能源、外贸等重点物资，指导各地强化运输供需对接，优先放行靠泊重点物资运输车辆船舶，做好汛期公路抢通保畅。同时，做好与重点企业的跟踪对接，保障产业链供应链上下游企业物流需求。

重点港口航道畅通高效

继4月首次突破300万标箱大关后，宁波舟山港5月集装箱吞吐量超330万标箱，同比增长超16%，创历史新高。

我国是外贸大国、航运大国，外贸进出口货运量的90%以上通过海运完成。港口能否正常运转，对全球产业链供应链稳定具有重要意义。

进入6月份，世界最大港口上海港恢复情况如何？蔡团结表示，目前上海对外水路运输通道保持畅通安全，上海港保持24小时正常作业；6月份以来，集装箱日均吞吐量达12.6万标箱，其中，6月18日单日最高达到14.25万标箱。

内河港口运输情况良好。交通运输部长江海事局发布数据显示，5月份以来，长江航运安徽至四川段船舶进出港报告21万艘次，环比增长1.38%。货物装卸量2.5亿吨，环比增长4.24%。5月份，长江引航中心引领中外籍船舶4384艘次，环比增长7.53%，货运量3907万吨，环比增长13.84%，实现引航船舶艘次和货运量环比双增长。

“交通运输部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，制定实施了切实加强水运保通保畅的11项措施，坚持日调度和长三角、京津冀、粤港澳等重点区域调度相结合，高效统筹做好水运疫情防控、保通保畅和安全生产各项工作。”赵冲久表示。

为促进产业链供应链稳定，交通部门积极引导主要国际班轮公司加强在枢纽港口航线的航班和舱位投入保障。今年1月份至5月份，主要国际班轮公司在我国主要出口远洋航线累计投放987万标准箱的舱位，运力保障充足。

“我们还联合国家发改委制定实施了定向降低沿海港口引航费收费标准等政策，每年将减轻航运企业物流成本超3亿元。”赵冲久表示，交通部门鼓励港航企业与货主企业共克时艰。据统计，今年3月份至5月份，主要班轮公司在上海口岸为货主减免滞箱费等达6亿元；上海港集团减免库场使用费达3亿元。

目前，全国重点港口航道畅通高效，主要指标稳中向好。截至6月24日，我国重点监测港口今年以来完成货物吞吐量55.6亿吨、集装箱吞吐量1.24亿标准箱，同比分别增长0.9%、2.3%；长江三峡和西江长洲船闸今年以来共通过货物1.41亿吨，同比增长8%。

纾困措施落细落实

“我的送货路段是从宁夏银川到甘肃兰州再到河南洛河，上千公里的路途，开车难免会遇到拥堵等情况。有了城际实时路况信息，就可以提早规划路线，提高快递配送时效，我们的人身安全也多了一份保障。”申通快递宁夏分拨中心货运司机李云飞说。

据介绍，宁夏邮政业安全中心通过设立交通信息服务联络员，发挥同宁夏交通运输厅路网监测与应急处置中心及自治区各市快递企业的信息传输纽带作用，及时将每日实时路况信息通过多种新媒体手段推送给快递从业人员，降低快递运输滞留风险，多角度为保通保畅保驾护航。

“对于货车司机在路上遇到的一些问题，我们要求在2小时内解决。”蔡团结表示，交通运输部依托12328交通运输服务监督热线和专班24小时值班电话，及时收集各地货车司机以及相关部门反映的物流不通不畅问题，持续加强问题督办转办，提高办理时效。

截至目前，各级领导小组累计协调解决货车司机电话反映问题12.5万余项，保障各类重点物资运输需求7.8万余项。针对国务院专项督查发现的问题，向9个省份下发二级督办函，公开发布警示通报，并组织开展暗访检查，督促指导各地严格落实针对货车司机的查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码的要求。

除了“一刀切”“层层加码”等问题，受疫情等多种因素影响，物流企业、广大货车司机收入普遍下降，经营遇到一些困难和问题。

蔡团结表示，交通运输部充分发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，积极会同财税、金融、社保等部门推进落实相关政策，特别是增值税留抵退税、免征小规模纳税人增值税、货车贷款延期还本付息等政策，着力减轻物流企业、个体司机的经营压力。同时，持续推动各地扩大货车司机免费核酸检测和抗原检测覆盖范围，降低物流企业和货车司机负担，全面提升物流企业和货车司机的获得感。

“下一步，交通运输部将积极会同有关部门指导各地用足用好相关纾困解难政策，让更多符合条件的货运物流经营者，特别是广大货车司机能够切实享受到政策的实惠。”蔡团结说。

(责编：罗知之、陈键)