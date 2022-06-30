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光大银行启动“稳经济、进万企”系列服务活动

2022年06月30日09:36 | 来源：新华网
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原标题：光大银行启动“稳经济、进万企”系列服务活动

　　6月27日，光大银行在京启动“稳经济、进万企”系列服务活动，深入贯彻落实党中央、国务院一系列重要决策部署，进一步深化前期制定的支持实体经济“六方面22条”举措落地效果，从“分层分级”“服务方案”“创新产品”“政策支持”“帮扶纾困”五个方面为实体企业提供精准服务，积极助力稳住经济大盘。

　　光大集团党委书记、董事长，光大银行党委书记王江在启动仪式上作动员讲话。光大银行党委副书记、行长付万军部署活动方案。

　　全国来自基础设施建设、物流运输、制造业、文旅、高新技术产业等领域的63家企业受邀视频出席活动。企业代表在发言中对光大银行履行金融央企担当，及时出台支持实体经济具体举措表示赞赏，并表示将与光大银行同心合力，为保市场主体、保就业稳定、稳住经济大盘贡献力量。

　　王江要求，光大银行要认真贯彻党中央、国务院决策部署，深刻把握金融工作的政治性、人民性，充分发挥金融国家队主力军作用，切实巩固巡视成果，积极助力稳住经济大盘。一是始终心怀“国之大者”，坚决扛起稳经济的光大担当。要把金融支持稳增长放在更加突出的位置，将保市场主体作为稳经济的关键，进一步主动对接实体经济，加大信贷储备和投放力度，多措并举统筹经营资源，全力促进信贷稳定增长，为实体经济提供有力的融资支持，确保贷款同比多增稳增，降低企业综合融资成本，切实履行好金融央企的政治责任。二是始终坚守“人民至上”，以金融力量服务高质量发展。要坚持用新发展理念引领金融发展，聚焦更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，推出更多精细化、差异化的金融创新产品和服务，提升金融服务的精准性、有效性。进一步推进金融与科技创新双向赋能，优化金融供给，积极推动资金流向高质量发展重点领域、关键环节，助力壮大新动能。三是始终聚焦“价值共生共享”，为客户创造价值，与客户共同成长。要加快提升市场洞察能力、专业服务能力、数据挖掘能力、产品创新能力，通过市场研究和客户细分，深入场景和生态，找准客户的需求和变化趋势，加快数字化转型步伐，缩短客户在银行的服务旅程，发挥光大集团全方位服务优势，全面提升客户服务的精准性和有效性。

　　付万军代表光大银行对“稳经济、进万企”活动进行部署，活动聚焦“一大主题、五大路径、七大行动、五大目标”：“一大主题”，坚持金融工作的政治性、人民性、坚决落实党中央国务院稳经济大盘一系列部署，聚焦增投放、降成本、稳供应、帮纾困。“五大路径”，通过“分层分级”“服务方案”“创新产品”“政策支持”“帮扶纾困”五大路径，以真心进万企、携温暖进万企。“七大行动”，由光大银行总行牵头，全行上下共同参与，开展总对总合作、战略客户、机构客户、投行客户、供应链客户、普惠金融与乡村振兴客户、跨境联动七项专项行动。“五大目标”，针对存量和新增授信客户，实现授信增额、新批授信、FPA组合融资增长目标，重点支持国家战略区域、制造业、基础设施建设、绿色发展与乡村振兴等领域。同时要求全行从抓好活动组织推动、尽快形成实物工作量、加大金融纾困解难力度、创新驱动丰富产品供给、加强金融服务能力建设五个方面，抓住当前重要窗口期，以超常规的力度和举措，按照时间表、路线图、任务单，携手企业跑出加速度、干出高质量，将“光大所能”更加精准、更加有效送达“万家”企业，推动稳经济政策落实落地。

　　光大银行积极贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘的决策部署，结合自身经营实际，及时出台稳住经济大盘，支持实体经济“六方面22条”具体措施，助力广大企业提振信心、稳定预期。此次开展“稳经济、进万企”系列服务活动，将进一步增强全行服务实体经济的使命感、责任感、紧迫感，践行光大银行金融央企的使命，为积极助力稳住经济大盘贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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