原标题：美的置业与新东方达成品牌战略合作 解码社区“科技教育”新生态

6月29日，美的置业沪苏皖区域公司与新东方江苏省域学校在南京签署品牌战略合作协议，双方将在青少年儿童科学普及、智慧科技力课程开发、智慧社区共建等方面展开深度合作，共同推动科技力培养进社区，提升青少年科学素养。新东方教育科技集团江苏省域总经理兼南京学校校长杨衍朋、美的置业沪苏皖区域总经理蔡建中出席仪式并代表双方签约。

签约仪式结束后，“科技第一课”正式开讲，新东方明星讲师为美的置业小业主们带来了一堂专属研发的《智慧家居-小小科学家》课程。本次品牌战略合作发布后，双方将陆续在南京、无锡、苏州、徐州等地的美的置业社区，全面落地面向青少年儿童素质教育、科技教育的系列合作。

对青少年、儿童群体而言，科学素养的养成、科学知识的认知和技术能力的掌握，不仅是为了跟上时代发展的节奏，在将来的世界实现更高的个人价值，还在于青少年儿童可由此掌握一种看待世界和解决问题的方法，从而受益终生。

签约现场，美的置业沪苏皖区域总经理蔡建中表示：“ 2003年的6月29日，我国设立了全国科普日，旨在激发全民学科学、爱科学、用科学的热情，并加强科学技术普及教育。新东方与美的置业选择在这一天签订战略合作协议，旨在响应国家号召，结合各自在科技、智造、科学教育等方面的积累和优势，探索多项合作，致力于推动科学技术教育进社区、进家庭，提升青少年儿童群体的科学素养和技术基础，共建社区科技教育新生态。”

签约当日的“暑期第一课”，吸引了众多美的置业家庭。新东方江苏省域学校校长杨衍朋透露：“在战略协议规划内，新东方的课程研发团队，将继续结合美的置业社区丰富的智能化场景，以真实的生活体验和趣味性的互动游戏，丰富课程和活动内容，针对物联网、人工智能、编程等正深刻影响我们日常生活的技术，向美的置业社区青少年儿童进行普及，从而拓宽孩子们的知识视野，激发他们对科学科技的好奇心和能力培养。”

与美的置业成为战略合作伙伴，共建社区科技教育新生态，是新东方转型素质教育的一个新的拓展思路。事实上，新东方已形成包含少儿机器人、少儿编程、自然探索等科学技术类成熟课程，在青少年科技教育、知识科普方面，做了丰富的探索，有实力、有准备基于美的置业社区场景，推动科技教育，帮助青少年儿童的成长。同时，美的置业丰富的智能化应用和场景，良好的社区科学氛围，也将有益于新东方的课程研发、课程开展与实践。

美的置业制造业背景的“科技智造”基因，依托“美的智慧自研平台+制造业基因+结合前装”的优势，致力于打造“5M智慧健康社区”，通过五大智能单品、N大智慧场景，打造智慧居住新体验，构筑智慧社区、为业主提供“智慧生活”。

此次与新东方的合作，美的置业将视线从智慧硬件的应用拓宽到“智慧软件”的打造，即通过智能化应用为业主带去安全与便利的同时，致力于为青少年儿童带去知识的普及和科学素养的提升，既丰富了社区多彩的生活，符合美的置业的服务初心，也深化了美的置业社区智慧生活的内涵、拓宽了智慧生活的边界。

据悉，在接下来的暑假里，美的置业和新东方已规划了涉及社区智慧课堂、暑期科技嘉年华、少儿科技课题公益讲座、美的置业专属智慧课程包等服务，双方关于社区科技教育的具体实践，将在美的置业沪苏皖区域各城市和交付项目逐步落地。

(责编：曹淼、李源)