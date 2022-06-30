交通运输部财务审计司司长卢尚艇。图片来源：国新办官网

人民网北京6月30日电 （记者王连香）“交通运输是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。”交通运输部财务审计司司长卢尚艇在今日举行的国务院政策例行吹风会上表示，交通物流领域链条长、参与者多，涵盖铁路、公路、水路、民航等多种运输方式，涉及船代货代、堆存保管、货物运输、报关通关等多个环节。

卢尚艇介绍，开展交通物流领域的涉企违规收费专项整治，是稳住经济大盘的内在要求，是激发交通物流市场主体活力、畅通产业链供应链的重要保障，也是促进交通运输平稳健康发展的有效举措。交通运输部将认真落实专项整治行动方案要求，扎实细致组织开展好交通物流领域涉企违规收费的专项整治，主要采取以下四方面举措：

一是加强组织领导，完善工作机制。交通运输部将建立交通物流领域涉企违规收费专项整治工作领导小组和工作专班，会同相关部门制定自查自纠方案，加强与海关、商务、市场监管、发展改革等部门的协作配合，共同规范交通物流领域涉企收费行为。同时，交通运输部将指导各地交通运输主管部门建立完善的工作机制，扎实开展好涉企违规收费的专项整治工作。

二是坚持问题导向，准确把握整治的重点。我们将全面梳理分析违规收费的风险点，紧盯违规收费问题，重点整治水运、公路、航空、铁路等领域落实助企纾困政策不到位、继续收取已明令取消的收费或者重复收费、规避政府规定拆分项目收费、不执行政府定价目录或收费公示制度、以防控疫情的名义向企业违规收费或者强制摊派等重点问题。

三是坚持真查实改，确保自查自纠的结果经得起检验。各级交通运输主管部门将全面排查交通物流领域各环节收费情况，做到不走过场、不打折扣。我们将充分发挥12345政务服务便民热线、12328交通运输服务监督电话等监督作用，畅通投诉举报渠道，收集问题线索和意见建议，自觉接受社会的监督。为保证自查自纠的工作质量，交通运输部将派出检查组，采取“四不两直”的方式开展督导检查。

四是坚持零容忍的态度，坚决纠治违规收费行为。各级交通运输主管部门将坚持刀刃向内，对发现的问题不回避、不遮掩、不转移，坚决做到即知即改、立查立改，建立台账、销号管理，举一反三、标本兼治，推动完善长效治理机制，努力从源头上解决问题，为减轻企业负担、优化营商环境作出应有的贡献。

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