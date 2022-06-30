人民网北京6月30日电 （记者王震）据海关发布微信公众号6月30日消息，为落实党中央、国务院关于加大力度稳住经济大盘的决策部署，海关总署今天出台措施，进一步助企纾困降低成本，促进外贸保稳提质。

对于因疫情导致经营困难，无法按期缴纳税款并在规定期限内补缴税款的，可以减免滞纳金。取消企业办理退运货物免征关税和进口环节税专门申请的第三方检测要求。免除企业办理进境水果检疫许可证提供存放场所证明材料。简化进口涂料检验要求，不再核查《涂料备案证书》。调整优化进口原油、煤炭的检验要求。

海关总署要求各海关单位采取有效措施，加大对海关便利惠企政策的宣传力度，引导企业用足用好相关政策，享受更多的政策红利。

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