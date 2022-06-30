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第七届中国海归创业大赛决赛落幕

2022年06月30日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）6月27日至30日，由中国技术创业留学人员创业园联盟和北京市昌平区人民政府共同主办的第七届中国海归创业大赛复赛、决赛在线举办。

据介绍，中国海归创业大赛是在科技部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央的指导下，由中国技术创业协会留学人员创业园联盟发起举办的一项专门面向海归创业的全国性活动。本届大赛以“创新驱动·海创中国”为主题，北京、上海、济南、烟台、济宁、福州、厦门、苏州、常熟、东莞、宁波、重庆等地20多家单位承办和协办，联手共建平台，开放创新资源。

据悉，本届大赛自2021年7月启动以来，共有601个海归项目团队报名并符合参赛条件，112个项目团队经评审入围复赛。最终，“iVX——通用无代码开发平台”项目夺冠。

本届大赛获奖和参赛项目多集中于新一代信息技术、生物医药与大健康、新能源与环保、新材料、高端装备制造和现代服务业等新兴产业领域，以硬科技创业为主，在团队结构、技术先进性、产品创新力、市场竞争力等方面展现出较强优势，并体现了海归创业高学历、国际化的特点。

据介绍，中国海归创业大赛自2015年首次举办以来，七届共吸引3499个海归项目团队参赛，组织培训、路演、考察、论坛、展览等数十场服务活动。

(责编：申佳平、吕骞)

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