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回顾难忘时刻！神舟九号返回十周年

2022年06月30日20:17 | 来源：央视新闻客户端
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2012年的今天，载有航天员景海鹏、刘旺、刘洋的神舟九号飞船返回舱，在内蒙古四子王旗草原顺利着陆，在太空遨游了13天的3位航天员健康出舱，为中国首次载人交会对接画上圆满句号。戳视频↑一起回顾神舟九号返回的画面。（来源：我们的太空）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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