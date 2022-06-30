2012年的今天，载有航天员景海鹏、刘旺、刘洋的神舟九号飞船返回舱，在内蒙古四子王旗草原顺利着陆，在太空遨游了13天的3位航天员健康出舱，为中国首次载人交会对接画上圆满句号。戳视频↑一起回顾神舟九号返回的画面。（来源：我们的太空）

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