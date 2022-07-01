新华社澳门6月30日电（记者刘刚 李寒芳）记者30日从中国银行澳门分行获悉，该行当日分别通过沪深交易所成功投资2只内地交易所债券，成为首批直通进入内地交易所市场的境外机构投资者。

为进一步便利境外机构投资者依法合规投资中国债券市场，统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放，中国人民银行、证监会和外汇局于今年5月联合发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》，自6月30日起允许获准进入银行间债券市场的境外机构直接投资交易所债券，以促进银行间和交易所市场的互联互通。

本次中银澳门成功投资首笔内地交易所债券，充分发挥了澳门金融机构在推动国家高水平对外金融开放、促进境内外市场互联互通方面的积极作用，既是澳门进一步融入国家金融发展的重要体现，也是提升本地金融服务水平、促进产业多元的重要举措。

中银澳门表示，将继续全力配合特区政府抗疫工作，提供重要民生金融保障，同时将继续推动金融创新，积极联通境内外市场，支持澳门打造高水平现代金融服务能力。

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