本报重庆6月30日电 （记者蒋云龙）6月30日9时50分，两列中欧班列（成渝）满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物，分别驶出重庆团结村中心站、成都国际铁路港，标志着成渝两地中欧班列累计开行量突破2万列。

2020年，成渝两地全面贯彻落实党中央加快成渝地区双城经济圈建设相关部署，在全国首创中欧班列跨省域共商共建共享，联合打造“中欧班列（成渝）”品牌，于2021年1月1日同时发出第一趟列车，当年开行超4800列，占全国中欧班列的30%，运输货值超2000亿元。2021年，中欧班列（成渝）带动四川、重庆对“一带一路”沿线国家进出口分别增长20.4%、26%，对欧盟进出口分别增长13.2%、19.5%。

如今，两地累计开行中欧班列突破2万列，约占全国中欧班列累计开行量的40%。据介绍，成渝两地正加速建设“多通道跨境、多口岸过境”的国际班列大通道，建立起以成渝为主枢纽、四向拓展延伸的国际班列线路网络和陆海货运配送体系。

《 人民日报 》（ 2022年07月01日 10 版）

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