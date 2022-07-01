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AI学习机团体标准推动行业规范化发展

2022年07月01日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：AI学习机团体标准推动行业规范化发展

　　2022年6月29日，科大讯飞宣布，牵头与国际标准化组织专家、教育信息化技术标准委员会委员吴永和教授共建“AI学习机”团体标准，推动AI教育智能硬件行业规范化。吴永和教授曾主导和参与研制20多项标准，他表示：“一流的企业做标准。教育部在推进数字化战略行动中明确提出，要建立健全标准，AI学习机标准也是其中之一。”

　　20世纪90年代，“文曲星电子词典”开启了教育智能硬件市场。30年后，随着人工智能等新兴技术的发展，智能教育硬件市场进入AI时代。传统硬件厂商、教培机构、科技公司等纷纷入场。面对AI智适应、智能护眼、软硬件结合等琳琅满目的功能，家长和孩子显得有些无所适从。

　　最早的学习机，是硬件＋学习资源组合的“电子教辅”，内置视频和电子化的教辅资料来帮助学习，功能比较单一，唯一的优点就是方便。再后来，硬件＋学习资源＋第三方应用为核心的“网课学习”平板时代到来，最重要的卖点就是在线教育内容和服务，满足用户寻找优秀辅导老师的需求。

　　随着人工智能的发展，AI学习机使用人工智能技术赋能教育，帮助孩子快速、精准地找到薄弱项，有针对性地提升学业水平，做到软硬件一体化。精准诊断、个性化推荐、高效学习，AI学习机在原来学习机资料供给的基础上，着重培养学生自主学习的习惯和能力，开启了一个新的学习机品类。但是，“AI”也成为很多厂商的买点和噱头，缺少统一标准。

　　据了解，此前科大讯飞也在和北京师范大学、西南大学、首都师范大学、江南大学等多所高校专家合作开展针对AI学习机的研究。西南大学教育学部教育技术学院院长、智慧教育研究院院长刘革平带领团队，以成都西北中学外国语、贵州贵阳白云区第三中学以及重庆第二外国语中学等学校的300余位学生为样本，调研科大讯飞AI学习机的使用情况，为此次标准制定奠定了基础。（记者 吴长锋）

(责编：曹淼、李源)

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