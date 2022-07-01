李凤双、张涛、秦婧、崔啸行

原标题：“云”上的未来之城：“智能雄安”成长记

国务院日前印发了《关于加强数字政府建设的指导意见》，为数字政府建设明确了方向。

雄安，这座承载千年大计的“未来之城”，在大规模开发建设的同时，“云上雄安”也在拔节生长，在中国城市建设史上首次全域实现数字城市与现实城市同步建设，在数字政府建设方面提供了“雄安方案”。

目前，全国首个城市级智能基础设施平台在这里基本建成。数字技术正让雄安变得越来越“聪明”，智能化应用场景不断出现。记者近日走进雄安，感受智能城市的成长故事。

数字城市与现实城市“孪生共建”

在雄安新区启动区的招商蛇口项目工地办公室内，电脑显示屏上展示着数字版的“孪生工地”。随着三维建筑信息模型角度的变换，楼房位置、排水管、电路等立体呈现。一位项目负责人说：“现实中我们埋下的每一根管，都会在施工前同步绘入数字模型，经校验无碰撞后再施工。”

不单单这一座工地，建设中的雄安新区已全部数字孪生。“其他发展比较成熟的城市，数字化建设更多的是改造和叠加。雄安新区建设是从零起步，具备先天优势，现实城市中的每一栋建筑、每一杆路灯，在数字城市中都一一对应。”数字雄安CIM平台（城市信息模型）高级产品经理王香改说。

目前作为全国首个城市级智能基础设施平台的“一中心四平台”体系基本建成。雄安新区智能城市创新联合会副秘书长谢秉鑫这样描绘：城市计算中心作为“城市大脑”，具有强大的数据计算和云存储功能；CIM平台、物联网平台、视频一张网平台，分别对城市建设基础信息、智能感知信息、视频监控信息全量采集汇聚、统一标准、共享使用；块数据平台则对数据进行编目治理，便于开放共享。

参与城市计算中心研发建设的中电信数字城市科技有限公司研发部总经理胡军军说，对于搞技术研发的人，雄安是一个很好的场景应用试验场。但技术是不断更新和迭代的，雄安更大的优势在于其系统性的顶层设计，以及业务流程和模式的创新。

雄安新区管委会一位负责人说，打造智能城市可以说是摸着石头过河。他们坚持规划优先的理念，专门出台智能城市建设专项规划。并按照中央和河北省要求，构建智能城市标准体系，目前已出台22项标准成果。

中国工程院院士邬贺铨表示，目前我国智能城市建设标准制定工作刚起步，指导实践的具体标准尚不充足，处在建设阶段的雄安新区主动研究制定适合新区定位的智能城市建设标准，为未来城市建设的规划管理树立了一个样板。

数据共享互联互通成为常态

在雄安新区容西片区绿化水系工程工地，工人们正在进行施工作业。“过去干活一般都是年底结账或者是按季度结账，在雄安每个月都按时足额发放，而且是以数字人民币的形式直接发放到特定的‘钱包’里。”建筑工人储宝革说。

储宝革心里的踏实，受益于区块链技术的应用普及。雄安区块链实验室副主任李军说，在区块链上，原始数据上传后被固化，只能增、查，不能删、改，数据传递和共享过程接受全程监督。相当于签订了一份“数字合约”，按照设计好的流程模式执行，可以看到进度和钱款去向，防止了截留或挪用。

“打造智能城市初期，避免陷入‘数据孤岛’就提上日程。”雄安新区首席信息官张强说，区块链是个好技术，但过去不同行业在应用中往往技术路线和标准不统一，容易打乱仗。雄安打造了一个“玉盘”，把大大小小如同“珍珠”般的区块链具体应用盛起来，形成一套体系。

在大规模建设阶段，融资需求巨大。去年11月15日，浦发银行雄安分行发放首批区块链订单融资640万元，获得贷款的是三家参与工程建设的材料供应商。据介绍，在区块链平台上，有完整的项目合同关系链，交易信息显示供应商有材料应收账款，达成了数据增信，减少了反复调查和贷款抵押环节。贷款完全线上操作，企业从申请到获批最快仅需一周。

利用“雄安链”，实现资金拨付一键“穿透式”管理，大大提升了支付效率，目前已拨付资金19万笔，累计拨付金额近1200亿元，未出现一笔资金安全问题。

以行政审批为例，各个部门业务系统被打通，保障项目审批流程多环节互联互通，解决审批要件流动难题；多点同步、全程留痕、不可篡改的技术特点，使得跨部门业务线上化并链上留证，实现“不见面审批”；对关键环节的跨部门协同效率进行评估，自动识别审批“堵点”。

据介绍，雄安新区共有十几个机构、50多个业务系统、150多个数据库生长在“雄安链”上。平台已汇聚各类政务、社会数据近200亿条，数据交换共享7000万次。同时，还利用区块链加密技术为企业和个人建立了“数据保险箱”。

以创新理念营造“智慧生活”

4月上旬，雄安新区启动智能网联汽车道路测试与示范应用。首批参与测试的无人驾驶中巴共有18辆，预计年内这一数量将增加到100辆。

记者登上一辆无人驾驶中巴看到，车内共有11个座位，前面有一个控制屏。负责道路测试的安全员刘勇说，他以前是开大货车的，经一周培训后即可上岗操作无人车，他的主要任务是应急处置。测试阶段车辆行驶固定路线，时速约20公里。

人们对于大街小巷上的电线杆司空见惯，然而在雄安，一根根智能信息杆柱藏着这座城市的智能密码。在首个大规模建成区容东片区，总里程达153公里的数字道路上已布设智能信息杆柱3000多根，实现图像数据、雷达数据、感知数据等交通全量数据的采集、汇聚和实时传输。

智能出行不光着眼于地上，在已经交付的容东片区，地下面积约4.7平方公里，没有导航方向感会很差。雄安利用“5G＋北斗”技术，能快速实现大区域地下空间导航定位。

办事忘带身份证怎么办？雄安新区4月1日起尝试“数字身份”新模式，在雄安政务服务中心可扫码取号。忘带身份证的办事企业和个人，只需打开手机用申领的二维码扫一扫，问题就解决了。

如今在雄安新区，企业登录“政通雄安”App即可免费申领5枚电子印章，包括单位公章、法人代表名章、发票专用章、合同专用章、财务专用章，线上申领的加盖电子印章的公文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文档，与加盖实物印章的纸质书面材料具有同等法律效力。

当地百姓足不出户，从“雄安乐家”智慧平台感受到不一样的便利。人们可以通过平台对物业服务进行反馈投诉，还可以对诸如办宽带、搬家等提出需求，平台对信息进行分发，政府介入监管，对处理进度进行追踪。另外这还是一个“多表集抄平台”，一个界面进，就能清楚掌握所有费用，并且一键缴费。

中移雄安信息通信科技有限公司数智创新部副总经理高楊说，打造智能雄安最终要让百姓有幸福感、获得感，技术不断迭代、永无止境，百姓的需求也不断提升。从这个层面看，雄安还有很长的路要走，未来可期。（记者李凤双、张涛、秦婧、崔啸行）

新华社石家庄6月30日电

(责编：王震、陈键)