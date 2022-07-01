新华社北京6月30日电（记者安蓓、王悦阳）“涉企违规收费专项整治行动将重点聚焦社会反映比较强烈、问题比较突出的领域，具体包括交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构等五个领域。”国家发展改革委副秘书长杨荫凯30日说。

杨荫凯在当日举行的国务院政策例行吹风会上说，这次专项整治行动将重点整治落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台的惠企收费政策、收取明令取消的费用、强制捆绑销售、乱检查、乱罚款等问题。

经国务院同意，6月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知，在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。

面对经济下行压力加大，党中央、国务院持续加大政策力度，出台一系列减税降费政策措施，着力减轻企业负担、稳住经济大盘。杨荫凯说，如果这些政策不能落到实处，甚至出现向企业乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，不仅大大抵消减税降费的政策效果，也会严重破坏营商环境和政府公信力。

“开展此次涉企违规收费专项整治行动，目的是通过重拳出击、猛药去疴，严厉打击各类涉企‘三乱’和不落实国家降费减负政策等行为，保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处，切实降低企业生产经营成本。”杨荫凯说，这也是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要举措，对保市场主体和稳就业具有重要意义，有利于持续优化营商环境，促进地方经济和相关行业持续健康发展。

据介绍，此次专项整治行动将分为部署准备、分领域自查自纠、联合检查、总结评估四个阶段。为充分发挥社会监督作用，专项整治行动公布12381、12315两部热线电话，接受社会对涉企违规收费问题的投诉举报。

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