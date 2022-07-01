人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

涉企违规收费专项整治聚焦交通物流等五领域

2022年07月01日08:37 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京6月30日电（记者安蓓、王悦阳）“涉企违规收费专项整治行动将重点聚焦社会反映比较强烈、问题比较突出的领域，具体包括交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构等五个领域。”国家发展改革委副秘书长杨荫凯30日说。

　　杨荫凯在当日举行的国务院政策例行吹风会上说，这次专项整治行动将重点整治落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台的惠企收费政策、收取明令取消的费用、强制捆绑销售、乱检查、乱罚款等问题。

　　经国务院同意，6月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知，在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。

　　面对经济下行压力加大，党中央、国务院持续加大政策力度，出台一系列减税降费政策措施，着力减轻企业负担、稳住经济大盘。杨荫凯说，如果这些政策不能落到实处，甚至出现向企业乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，不仅大大抵消减税降费的政策效果，也会严重破坏营商环境和政府公信力。

　　“开展此次涉企违规收费专项整治行动，目的是通过重拳出击、猛药去疴，严厉打击各类涉企‘三乱’和不落实国家降费减负政策等行为，保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处，切实降低企业生产经营成本。”杨荫凯说，这也是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要举措，对保市场主体和稳就业具有重要意义，有利于持续优化营商环境，促进地方经济和相关行业持续健康发展。

　　据介绍，此次专项整治行动将分为部署准备、分领域自查自纠、联合检查、总结评估四个阶段。为充分发挥社会监督作用，专项整治行动公布12381、12315两部热线电话，接受社会对涉企违规收费问题的投诉举报。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：各地清理规范水电气暖收费 已累计减负超300亿元
　　人民网北京6月30日电 （记者申佳平）“水电气暖收费一直以来都是各方关注的焦点，清理取消各种形式的不合理收费，有利于优化营商环境，降低实体经济运行成本。”6月30日，在国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，截至去年底，各地清理规范水电气暖收费，累计减轻用户负担超过300亿元。…
涉企违规收费形式隐蔽 四部门如何重拳出击？
　　人民网北京6月30日电 （记者申佳平）近日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》。6月30日，在国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，目前部分领域涉企违规收费问题仍时有发生，形式上也具有隐蔽性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部