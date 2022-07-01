王悦阳、安蓓

近期，经国务院同意，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局等部门联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知，在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。

国家发展改革委副秘书长杨荫凯说，此次涉企违规收费专项整治行动，目的是通过重拳出击、猛药去疴，严厉打击各类涉企“三乱”和不落实国家降费减负政策等行为，保障助企纾困各项政策不折不扣落到实处，切实降低企业生产经营成本。

据介绍，这次专项整治行动将重点聚焦社会反映比较强烈、问题比较突出的领域，具体包括交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构等五个领域，重点整治落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台的惠企收费政策、收取明令取消的费用、强制捆绑销售、乱检查、乱罚款等问题。

“在专项整治行动中，我们将坚持对违法违规收费行为‘零容忍’，切实减轻各类市场主体的不合理负担。”杨荫凯说。

国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，乱收费、乱罚款、乱摊派等涉企违规收费问题，涉及范围非常广，涉及政策非常多，涉及环节非常复杂。联合检查目的就是要发现问题、整改问题；对情节严重、性质恶劣的典型案例，要加大公开曝光力度。

工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林说，整治涉企违规收费是今年减轻企业负担工作的重点举措。下一步将加强企业调查研究，及时跟踪了解涉企违规收费问题和专项整治行动的成效，同时通过服务热线，受理企业对于违规收费问题的投诉举报，建立完善问题清单台账和督办制度，及时回应社会关切，解决企业的急难愁盼。

交通物流领域链条长、参与者多，涵盖铁路、公路、水路、民航等多种运输方式，涉及船代货代、堆存保管、货物运输、报关通关等多个环节。

“开展交通物流领域的涉企违规收费专项整治，是稳住经济大盘的内在要求，是激发交通物流市场主体活力、畅通产业链供应链的重要保障，也是促进交通运输平稳健康发展的有效举措。”交通运输部财务审计司司长卢尚艇说，将全面梳理分析违规收费的风险点，紧盯违规收费问题，重点整治水运、公路、航空、铁路等领域落实助企纾困政策不到位、继续收取已明令取消的收费或者重复收费、规避政府规定拆分项目收费、不执行政府定价目录或收费公示制度、以防控疫情的名义向企业违规收费或者强制摊派等重点问题。

财政部税政司司长贾荣鄂说，地方财经领域将重点整治降费减负助企纾困政策未有效落实，采取打折扣搞变通方式侵蚀降费减负红利，相关政策红利未及时有效惠及市场主体等问题，严禁违反收费基金立项审批权限自立名目收费、扩大收费范围、提高征收标准等，确保取消、停征、免征和降低征收标准的收费基金落到市场主体。

据中国银保监会消费者权益保护局负责人赵越介绍，此次行业专项整治行动重点覆盖与国计民生密切相关的制造业、受疫情影响较大的服务行业等领域，以及小微企业和个体工商户等市场主体，围绕服务价格管理、服务价格行为、与信贷融资相关收费事项、合作业务管理等四个方面，重点治理未按照规定披露服务价格信息、超出服务价格公示标准收费、只收费不服务或者少服务、利用优势地位转嫁应由银行承担的费用、贷款强制捆绑金融产品或服务、未落实各项服务收费减免政策以及服务合作管理不到位等问题。

在行业协会商会领域，民政部社会组织管理局局长柳拯说，将对行业协会商会违法违规收费整治、行业协会商会收费的规范性和透明度、“我为企业减负担”专项行动、建立健全行业协会商会收费长效监管机制等四方面进行“回头看”。

据了解，本次专项整治行动分为部署准备、分领域自查自纠、联合检查、总结评估四个阶段。为充分发挥社会监督作用，确保行动能够实实在在帮助企业解决问题、减轻负担，公布12381、12315两部热线电话，接受社会对涉企违规收费问题的投诉举报。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)