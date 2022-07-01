龙跃梅

“广州南沙精准聚焦港澳青年创业的痛点、难点、堵点，推出了面向港澳的青创贷，我有幸获得了该项目的首贷，资金问题得到了解决。”香港创业青年、广州空间优化科技有限公司创始人陈智诚对此心存感激。

出生于香港的陈智诚，经常跟随父亲往来于广州、香港之间，对两地有较为深入的了解。

广州南沙是大湾区科技创新中心重要承载区，有很多针对不同行业的港澳青创基地，有着健全的服务机制和孵化体系。陈智诚选择了其中一个基地——南沙城青创社区进行创业。

“这里不但帮我们解决了办公场地问题，还提供了省、市、区各类政策的申报指导。”陈智诚说。

没有了创业过程中琐事的困扰，陈智诚对自身价值、未来趋势有了更深的思考。

“广州南沙是无人驾驶的重要试点地区。在这样的背景下，我和团队决定研发天轨智能充电系统。”陈智诚透露，项目到现在有了小小成绩，他也获得了“大湾区杰出创业青年”等荣誉称号，并成为暨南大学的创业导师。

“作为创业导师，我想把我在南沙的体验和经历分享给更多的港澳同胞、湾区青年。”陈智诚说。

随着粤港澳大湾区热度越来越高，和陈智诚一样到广东创业、就业的香港青年越来越多。

2019年，粤港两地政府主动谋划、顺势而为，共同授牌并支持共建首批10个粤港青年创新创业基地，完善青年创业生态圈，引导香港青年到粤港澳大湾区内地城市创新创业。

今年3月，《东莞松山湖高新区推动港澳人才创新创业实施办法》实施，为港澳人才到松山湖创新创业开放绿色通道。

记者走访发现，不只东莞松山湖，粤港澳大湾区内许多城市都推出了针对香港青年创新创业的优惠政策。在珠海高新区，入驻面积在200平方米以内的港澳企业，每年仅收取1元租金；佛山港澳青年创业孵化基地实现了港澳创客“拎包入驻”……

创新创业一线不乏香港青年的足迹，各类创新创业大赛中也闪烁着他们的光芒。

目前，中国创新创业大赛港澳台赛在广东已连续举办10年，带动了3400多家港澳台企业同台竞技，300余家港澳台企业落地广东。

(责编：王震、陈键)