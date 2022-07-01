原标题：行程卡去星号意味着什么？会带来哪些影响？

6月29日，工信部宣布行程卡取消星号，而就在前一天，国务院联防联控机制也发布了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》。行程卡星号的取消，会带来哪些影响？新版新冠肺炎防控方案，又对防控措施做了哪些优化？《新闻1+1》连线武汉大学公共卫生学院教授谭晓东，共同关注：行程卡去星号，你能去哪儿？

行程卡取消星号意味着什么？

武汉大学公共卫生学院教授 谭晓东：行程卡去星有几层意思：

①它是防控措施进一步优化的体现。经过三年抗疫，尤其是今年整个疾病预防控制体系以及抗疫人员对奥密克戎变异株的传播特性、传播特点、流行规律都有了充分认识，所以我们才有底气做出优化调整。

②这是精准防控的一个具体表现。以前行程卡带星很可能会带来防疫过度，而现在可以把有限的资源用于精准防控。

③行程卡去星对恢复生活，恢复必要的正常流动有很大帮助。

④行程卡去星跟第九版防控指南是同伴而行的措施优化。在第九版防控措施中，详细列举了高中风险地区的管控措施、防范方法等。而行程卡如果有星 ，很可能给防控工作带来误解，及时去掉以后，至少从政策和措施层面来讲是一种有效结合。总而言之，行程卡去星，无论是从市民恢复生活，还是从专业特点上，都体现了精准防控的优化进步。

行程卡取消星号，老百姓可以自由流动了吗？

武汉大学公共卫生学院教授 谭晓东：行程卡去星只是区域防控更精准的一个措施，并不代表疫情防控可以完全放开。到现在为止，我国疫情仍然处于常态化防控阶段。国外疫情还处在高位，国内还时不时会有零星疫情出现。所以行程卡去星和老百姓的自由流动，大家要找到一个平衡点。老百姓的出行愿望可以理解，但还是应该关注疫情防控的要点和目标城市的疫情防控措施。只有把这两者做好，才能真正使我们的生活在科学防控的基础上有序恢复。

落实疫情防控“九不准”，如何让地方不再层层加码？

武汉大学公共卫生学院教授 谭晓东：从监督的角度来说，首先，是否能让地方政府、地方政策的管控人，更多地了解第九版新冠肺炎防控方案的出台背景。让他们知道针对奥密克戎的特点所做出来的一些调整，以及调整的依据。另外，对于各地防疫政策的执行人员来说，除了要按照《传染病防治法》的要求之外，如果能更多地按照第九版新冠肺炎防控方案来做，那么我们的防控其实能取得更好的效果。

常态化防控下，防控措施如何动态调整？

武汉大学公共卫生学院教授 谭晓东：目前的状态下，我个人认为防疫是硬基础，发展是硬道理，要把防疫和发展两者结合起来。现在对全国的疾病预防控制和防疫人员来说，都是一个很大的考验。现在，我们要根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，结合城市、区域的特点，有重点、有目的，在预防、筛查和管控方面各尽其力。

常态化疫情防控下，随着疫情形势的变化和病毒本身的变化，相应的措施和方式，都需要更加精准、科学和优化，疫情要防住，老百姓的生活也要尽可能地不受影响。

(责编：赵竹青、陈键)