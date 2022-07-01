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浙商银行发布“数智浙银”品牌 全面推进数字化改革

2022年07月01日11:12 | 来源：证券日报网
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原标题：浙商银行发布“数智浙银”品牌 全面推进数字化改革

　　 今年以来，浙商银行全面开启高质量发展新征程，将数字化改革作为四大战略重点之一。

　　 6月29日，浙商银行召开数字化改革推进大会，正式发布“数智浙银”品牌和“185N”数字化改革体系构架，明确了数字化改革的总体实施方案，及“数智大脑”与八大数智系统等，全面开启数字化转型新征程。

　　 会上，浙商银行党委书记陆建强指出，“数字化改革是一场大变革，要通过改革，从原来的技术应用到系统性重塑，从原来的‘点上开花'到形成整个数字生态，从原来的传统业务模式创新到数字化业务重组，以时不我待、不进则退的紧迫感、危机感，全面聚焦全神贯注全力以赴推动数字化改革跑出加速度、跑出好成绩。”

　　 在数字化改革推进大会上，该行推出了数字化品牌“数智浙银”。通过数字化的综合服务赋予浙商银行全新形象，标志着该行以创新突破、提质增效的数字化应用赋能金融服务，以敏捷高效的变革型组织重塑经营管理流程，以开放共享的场景构建金融数智生态。

　　 新品牌上线的同时，浙商银行还发布了“微海（MICROSEA）”生态系统。这一系统将聚焦当前经营管理的数字化需求。

　　 大会现场，浙商银行正式发布了围绕业务模式、管理体系、风控体系、服务生态“四个重塑”，构建的数字化改革“185N”改革体系构架。

　　 据介绍，在“185N”体系构架下，浙商银行将以客户为中心、以应用场景为导向，开发129项应用“一本账”，提炼形成标志性成果，迭代升级为政府、企业、公众输送看得见、摸得着、真实可感的数智金融特色服务。（记者 吕东）

(责编：董童、李源)

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