原标题：坚定信心抗疫情 多措并举稳增长 农行北京分行党建领航助力首都稳经济稳大盘

农行北京分行坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实国务院稳经济相关政策措施，坚持以高质量党建引领高质量发展，紧紧围绕“首都所需”和“农行所能”，以更高站位、更大力度、更实举措，推动稳经济、稳增长各项工作落实落地。

凝心聚力稳经济，紧锣密鼓促发展

农行北京分行勇于担当、主动发力，践行国有大行使命责任，在支持稳定经济大盘，助力经济增长工作中，各级党委以时不我待的紧迫感和执行力，聚焦重点领域、重点行业和薄弱环节，用好用足内外部政策，扩大各类金融工具和业务产品供给，全力支持首都经济大盘稳定。

稳根基，强化资源配置。重大项目是地区经济发展的“压舱石”。稳住“大项目”，实现全年经济社会发展目标就有了“底气”，打赢“疫情防控”和“稳定大盘”两场战役就有了“保障”。农行北京分行积极支持首都重大项目工程和基础设施建设，全面对接北京市“三个一百”重点工程项目，围绕交通、水利、新型城镇化、新型基建等重点领域，加大重大项目贷款投放。截至2022年6月末，累计对接市区重点项目超300项，实现项目对接全覆盖，审批项目17个，金额近450亿元，累计投放重大项目贷款130亿元。

今年以来，该行进一步加大对于北京大兴国际机场项目的支持力度，为绿色机场建设、京津冀协同发展贡献金融力量。在同业内率先为亚洲最大铁路枢纽客站——北京丰台站改扩建工程提供资金支持与金融结算服务，为项目的开通运行提供了有力保障。

稳经营，助力市场主体。农行北京分行聚焦市场主体，稳定产业链、供应链，持续加力做好小微企业金融纾困工作，持续推动降低小微企业综合融资成本。近期，该行迅速出台“普惠十二条”，加强“续捷e贷”产品推广，灵活运用续贷、展期等方式支持受困企业抵御疫情冲击；狠抓普惠服务转型，加快推动“链捷贷”业务发展，实现小微客户批量信贷支持；持续加大对小微企业、个体工商户减费让利力度，开展减费落实情况专项排查整改，确保降费政策落地生效。截至2022年6月末，普惠型小微企业贷款、普惠有贷客户分别较年初增加21亿元、1000余户，自减费让利政策发布以来，累计为小微企业在开户、支付结算等手续费方面减免4000余万元。

尤其针对受疫情影响严重的小微企业，农行北京分行重点发挥无还本续贷产品支持作用，并落实专人负责、专项管理，对于经营暂时困难的存量小微企业信贷业务，合理运用“无还本续贷”业务解决企业经营资金周转问题，确保企业正常经营。截至目前，该行无还本续贷及展期贷款余额已超7亿元。

稳循环，推进跨境金融。农行北京分行贯彻落实中国人民银行、国家外汇管理局《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》相关要求，利用政策优势，银政携手通过线上方式完成民营企业外债登记，高效落地境外融资，稳定企业资金链，助力企业纾困解难。此外，锁定“专精特新”企业，大力宣讲外债便利化政策，支持实体经济跨境金融便利化需求。

同时，作为北京地区外汇市场及跨境人民币自律机制发起行，该行积极参与优质诚信企业“白名单”动态调整工作，组织辖内各行梳理客户需求和业务开展中的难点，向自律机制成功推荐优质诚信企业客户18家。加入优质诚信企业“白名单”的客户，可在政策范围内充分享受跨境人民币贸易及投融资便利化政策。

该行将持续加大政策应用、产品创新和服务升级，精准高效支持稳外资、稳外贸，助力实体经济抗击疫情、健康发展，畅通国民经济循环。

全力以赴保民生 求真务实惠民利

越是困难时刻，越要关注民生。农行北京分行坚持金融为民，深入践行“以人民为中心”的服务理念，发挥国有大行市场“稳定器”作用，及时通过有力度、有温度、有速度的政策产品举措，服务首都人民吃饱穿暖、安居乐业，切实增强首都人民金融获得感。

为稳产保供送上“及时雨”。农行北京分行举全行之力支持首都“菜篮子”稳产保供的工作，全面对接北京地区“菜篮子”稳产保供重点企业，全力满足客户农产品稳产保供资金需求。2022年以来，该行已累计为近90家纳入该行重点支持名单的企业提供近40亿元信贷支持，助力做好米面油、蔬菜、肉蛋奶等生活物资保供稳价工作。

该行也高度重视疫情防控、其他涉及民生等相关领域的客户信贷需求，全力以赴做好普惠金融惠企惠民工作，保障民生平稳发展。今年以来，该行共发放民生、医疗等领域的生产经营贷款2700余笔，金额超8亿元，贷款投向涵盖了医疗、运输、涉农等与民生息息相关的各个领域。这些普惠经营贷款的顺利投放，在疫情升级、区域管控期间，有力地打通了关键堵点，保障了民生物资保供、疫情防控等领域小微企业主的信贷资金需求，促进了产业链供应链安全稳定。

让百姓安居吃上“定心丸”。农行北京分行贯彻中央房地产调控精神，聚焦“保交楼、保民生、保稳定”，加大保障性住房、租赁住房、共有产权房开发项目支持力度，促进房地产市场健康发展。年内审批系统内保障性租赁住房项目——北京保障房中心怀柔雁栖国际人才社区保租房贷款17亿元。

在城乡区域协调发展过程中，农行北京分行从政策保障、项目储备等多方面入手，不断加强对保障性租赁住房建设运营主体的信贷支持，支持住房租赁市场健康发展，服务新市民真正融入城市、扎根城市。该行密切跟进北京市保障性租赁住房用地供应情况，积极对接企业给予金融服务支持。据介绍，该行目前储备贷款金额近30亿元，预计可为市场提供租赁住房超2000套。此外，该行积极为北京市租赁住房项目提供金融支持，先后为多个项目审批租赁住房贷款超60亿元，这些项目为市场提供租赁住房近万套。

给市民就业打上“强心剂”。年初以来，农行北京分行持续加大对受疫情影响较大，同时吸纳新市民就业较多的仓储运输、批发零售、文化旅游、住宿餐饮等行业的信贷支持力度。

据悉，目前农行北京分行批发和零售行业法人贷款余额较年初增加近40亿元，仓储和运输行业法人贷款余额较年初增加近85亿元。该行仅4月份以来合计为近百户制造业小微企业放款6400余万元，有力支持重点行业，助力企业带动新市民就业。

尤其在支持“首贷户”方面，农行北京分行积极践行社会责任，指派专人入驻北京市贷款服务中心首贷中心，疫情期间与政府部门做好协同对接，为北京地区小微企业做好金融服务指导与纾困。该行以线上产品“首户e贷”为龙头，配合农业银行普惠金融线上线下产品体系，为“首贷户”做好金融服务，重点为吸纳新市民就业较多的仓储运输、批发零售、家政服务、文化旅游、建筑等行业客户提供金融支持。

用心用情优服务 坚定不移擎使命

农行北京分行充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，展现出“一声号令、千帆竞发”的精神风貌，大家用实际行动做实疫情防控、做优金融服务，做牢科技保障，为打赢疫情防控阻击战，稳定首都经济大盘贡献农行力量。

青春身影，奔赴疫情防控一线。为支持北京地区疫情防控工作，农行北京分行基层党员充分发挥先锋模范作用，主动投身到志愿服务工作中，积极参与一线抗疫服务，助力疫情防控工作开展，用实际行动绽放农行员工光彩，践行共产党员的担当和使命。

在封管控区内，该行青年员工主动请缨，就地向社区申请成为志愿者，积极投身于社区疫情防控工作，协助社区布置场地、帮助社区居民填写登记信息、现场引导维护核酸检测秩序，保证防护措施规范有效、核酸检测秩序井然，为社区核酸检测的顺利进行添力。此外，该行多支党员志愿服务队赴核酸检测点慰问疫情防控一线工作人员，支援核酸采样、搬运物资等，用实际行动助力疫情防控。

基层标杆，站好金融服务一线。农行北京分行筑牢消费者权益保护主体责任意识，以“群众利益无小事，做好消保我有责”的主人翁精神，把消费者权益保护工作要求落实到机制体制中，落实到组织保障上，进一步赢得金融消费者的认可和信任。

该行在做实、做细、做到位最新疫情防控要求的基础上，提供高标准的金融服务。高度关注网点客户等候情况，对于老年客户到访，第一时间安排就坐等候，耐心询问客户要办理的业务，按照客户要求进行引导。做到“进门有问候、服务有微笑、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别”的“七有”服务。

为及时妥善处理疫情期间咨询，该行结合疫情期间重点业务、消费者关注问题，制定了疫情期间特殊业务服务方案，确保以更加优质高效的处理效率提升客户体验。

农行卫士，坚守科技保障一线。农行北京分行充分发挥线上服务优势，强化客户触达，通过外呼、短信推送等多种远程触客手段，围绕抗击疫情下居民生活，打造叮咚买菜满减、居家拼团等多个线上活动，累计服务客户近20万人次。与此同时，该行积极加强数字人民币推广宣传，通过数币满减活动、数币体验金发放活动、联合企业上线“抗疫情 助力餐饮消费复苏”主题活动，开展了形式丰富、内容新颖的推广活动，为居民提供多种生活场景，累计服务客户5万余人。

该行为保证疫情防控影响下全行业务连续性，在总行指导下开展了疫情下的分行生产运行应急处置实战演练，演练主要包括信息报告与指令传达、应急人员集结、突发事件应急处置、封闭人员轮换和工作交接、远程支持云桌面申请与开通、生产备品备件储备、封闭人员住宿和餐饮安排、后勤保障储备物资使用等环节。通过实战演练验证应急预案的有效性和合理性，磨合工作机制，提高组织协调和快速响应能力。

据悉，疫情期间，由于机房所在园区封闭运行，该行科技部门负责人主动请缨，带领一名青年业务骨干进驻园区全封闭现场办公，在近两个月的封闭时间里，承担新机房设备巡检、硬件故障应急处置等工作，保障新机房平稳运行。部门其他员工确定生产运行AB班组，每个班组成员涵盖运行、系统、网络、环境、应用等条线骨干，单班组可独立完成值班监控、事件处置、变更维护、日常运维等工作。AB班组互为备份、互不见面，交替进入办公区封闭，保障数据中心机房的稳定运行，确保业务不中断，服务不“掉线”。

农行北京分行相关负责人表示，将继续担好国有大行的使命责任，毫不松懈抓好常态化疫情防控，把服务实体经济和稳增长放到更加突出的位置，综合施策，靠前发力，务求实效，助力实现首都疫情防控和经济社会发展双胜利，在服务稳住经济大盘中作出应有贡献。

(责编：董童、李源)