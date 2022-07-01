原标题：菜鸟国际赵剑：中国产业链高质量增长，国货出海推动国际供应链转型升级

6月30日，在厦门举行的第十七届中国国际物流节现场，菜鸟国际供应链总经理赵剑表示，随着中国产业链不断高质量增长，国货尤其是中国品牌出海推动了国际供应链转型升级，对整个跨境物流和供应链行业提出更高要求。

“我们观察到，越来越多的代工、贴牌生产开始转型做自主品牌出海，加大创新与研发投入，不断向‘微笑曲线’两端延伸。”赵剑说，以前，传统OEM和ODM往往不能直达消费者，了解消费洞察。如今，中国工厂和工贸一体商家依托跨境电商和独立站直达消费者，对物流的话语权增强。由此，形成需求-设计-制造-物流的闭环供应链，需要更加高效、稳定、高质量的国际供应链服务。

据介绍，作为一家物流产业互联网公司，菜鸟的核心战略布局之一就是全球化。截至目前，菜鸟日均跨境包裹量已近500万个，在全世界建设六大核心物流枢纽，包括三百万平米的跨境仓库，触达全球100多个国家、300多个港口的空运、陆运以及海运服务。

赵剑称，我们看到整个国际贸易呈现“小批量”“高频次”和“碎片化”特点。即每一海外订单金额“缩水”，但下单频次攀升。所以，亟需高确定性的端到端跨境物流，来保证“小批量”货物的收货安全。同时，这也对海外仓库存管理的确定性提出更高要求。只有合理配置库存，才能更好把握销售机会。

“在这个过程中，我们发现整个国际贸易生态体系中的商流和支付数字化程度较高。相比之下，物流仍是跨境生态中的相对薄弱环节，蕴含着下一个平台级产业互联网的巨大机会。随着数字化不断走向普惠，也将成为国际物流发展的内核驱动力。”

菜鸟一直致力于打造数字化的跨境物流解决方案。菜鸟三大智慧物流中枢eHub已经陆续在列日、吉隆坡和中国香港启动，通过轻量化手持终端LEMO PDA、数字通关等硬核技术，进一步提升跨境物流的数字化能力。此外，菜鸟海外仓智慧供应链系统“货运参谋”，可以实现海外仓配预估报价、备货指导、库存管理等一键操作。

赵剑说：“在全球疫情等多重不确定因素下，菜鸟希望与物流伙伴共同服务跨境电商市场，通过数字化创新与资源共振，为全球中小企业与消费者提供稳定高效的一站式、端到端物流体验。”

据悉，全球5000多个来90多个国家的品牌、商家通过菜鸟保税网络进入中国，可以满足中国消费者对国际品牌极速收货体验。此外，菜鸟出口货运为中小企业跨境B2B业务提供海运、空运、陆运以及多式联运的物流解决方案，实现了全球100多个国家和地区到港，64个国家和地区到门服务，为中国品牌出海打造了数智化的全链路、全库存、全渠道的物流供应链解决方案。

(责编：曹淼、李源)